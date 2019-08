Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A partir du 10 septembre et jusqu’au 31 octobre 2019, Orange distribue en exclusivité sur le marché français, le Fairphone 3, le smartphone modulaire conçu pour être plus durable et équitable. Il est précommande dès aujourd’hui. Le Fairphone 3 a été conçu à partir de matériaux recyclés comme le cuivre ou le plastique et issus de zones sans conflit. Ce smartphone est durable grâce à son design modulaire : six pièces interchangeables (écran, microphone, caméra, batterie et modules supérieurs et inférieurs).Le Fairphone 3 présente des avancées technologiques par rapport à son prédécesseur à un prix plus abordable. Il est doté d'un écran 5,7 pouces Full HD LCD, d'un appareil photo de 12 Mégapixels Dual Pixel à l'arrière et 8 Mégapixels en façade. Il dispose du système d'exploitation Android 9, de 64 Go de mémoire extensible via son port MicroSD. Il est compatible au paiement mobile avec Orange Bank.Le Fairphone 3 est proposé à partir de 159,90 euros avec le forfait 50 Go avec mobile, ou à 450 euros sans abonnement (prix de vente conseillé). Il est utilisable avec une carte SIM Orange ou d'un autre opérateur.Orange propose un bonus de 50 euros pour l'achat d'un Fairphone 3 et la reprise d'un mobile en bon état, et un bonus de 100 euros pour les clients Orange des forfaits 50 Go, 100 Go et 150 Go avec mobile2.