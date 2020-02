ORANGE : en hausse, encouragé par l'amélioration des performances de la France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au sein d'un CAC 40 en baisse de 0,67%, Orange (+2,45% à 13,16 euros) se hisse sur le podium de l'indice parisien. Les investisseurs ont réservé un bon accueil aux résultats 2019 de l'opérateur télécoms français, marqués par une amélioration de sa performance en France, son principal marché au quatrième trimestre. L’année dernière, le résultat net a progressé de 49,4% à 3,226 milliards d'euros pour un Ebitda en augmentation de 0,8% en base comparable à 12,86 milliards d'euros. Ce dernier est conforme aux attentes.Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 0,6% en base comparable à 42,238 milliards d'euros.De cette publication, les investisseurs ont retenu le retour de la croissance en France au quatrième trimestre. Sur cette période, les revenus ont progressé de 1,1% en comparable contre -0,4% au troisième trimestre, une stabilité au second trimestre et -1,8% au premier trimestre. Jefferies explique que la France a notamment bénéficié des récentes hausses de prix.Le broker met également en avant l'engagement de l'opérateur télécoms à mettre en oeuvre un plan d'économies nettes additionnel de 1 milliard d'euros d'ici à 2023. La maison d'analystes maintient sa recommandation à Achat sur Orange avec un objectif de cours inchangé à 15,5 euros.La direction d'Orange a indiqué que l'opérateur télécoms maintiendra son ratio d'endettement à un niveau équivalent à deux fois son Ebitda et ajouté qu'il pourrait chercher à partager ses réseaux 5G avec d'autres opérateurs dans certaines zones géographiques en France.La société a confirmé ses objectifs pour 2020, tels qu'annoncés lors de la journée investisseurs du 4 décembre dernier. Orange anticipe un Ebitda stable en 2020 (contre +2% attendus) et en progression de 2-3% par an en 2021-2023 (versus +1,7% selon le consensus).Il sera par ailleurs proposé le versement d'un dividende de 0,70 euro par action pour 2020 et d'au minimum ce montant sur la période 2021-2023.Orange envisage une hausse du dividende en fonction l'accélération de sa trajectoire de cash-flow organique. L'opérateur télécoms vise un cash-flow organique en croissance entre 2020 et 2023, avec une cible comprise entre 3,5 et 4 milliards d'euros en 2023 (contre plus de 2 milliards d'euros en 2019).