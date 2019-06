ORANGE : lance la cession de sa participation résiduelle dans BT Group plc

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orange a annoncé le lancement de la cession du solde de sa participation dans BT Group plc, d’environ 248 millions d’actions, soit 2,5 % du capital social, par le biais d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels. BT Group plc participera au Placement en passant un ordre irréductible d’achat de 80 millions de livres sterling au prix du Placement. A l'issue du Placement, Orange ne détiendra plus d'actions de BT Group plc et n'aura plus aucune exposition économique aux actions de BT Group plc.Le Placement est destiné aux investisseurs institutionnels et qualifiés. Les modalités définitives du Placement seront fixées par Orange à l'issue de la construction accélérée du livre d'ordres et annoncées dans un communiqué de presse. Il n'y aura d'offre au public dans aucun pays. Le règlement-livraison du Placement devrait intervenir le 2 juillet 2019.Le groupe précise que le produit de cette opération sera affecté aux besoins généraux d'Orange.