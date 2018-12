ORANGE : présente ses innovations lors du Show Hello

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orange (+1,95 à 14,85 euros) a présenté plusieurs innovations à l’occasion de la 6ème édition du Show Hello, placé sous le signe de l’inclusion numérique, "une innovation utile, simple et accessible au plus grand nombre". Cette keynote annuelle a permis à Orange de faire un point sur ses projets en cours ou à venir, après la présentation très commentée des boxes haut de gamme de Free, concentrées de technologies."Nous faisons entrer tous nos clients dans l'ère de l'intelligence artificielle et de l'internet des objets. Tout ceci dans le but de participer à une nouvelle forme de société du numérique. Une société de progrès, libre et éclairée", a commenté Stéphane Richard, directeur général d'Orange.Dans ce cadre, l'opérateur a dévoilé plusieurs innovations. Parmi elles, on compte Djingo, une enceinte connectée qui sera disponible au printemps 2019 pour 49 euros. Développé avec Deutsche Telekom dans le cadre d'une alliance européenne de l'Intelligence Artificielle, celle-ci se commande à la voix."Djingo est l'interface privilégié pour tous les services Orange" précise le groupe. L'enceinte devient un téléphone et passe des appels, en mode main libre à domicile, il permet d'interagir avec la Télé d'Orange.Djingo donnera également accès à Alexa, l'assistant virtuel d'Amazon, afin d'offrir un large choix de services additionnels. A l'avenir, la gamme de services du quotidien de Djingo s'enrichira de partenariats noués avec OUI.Sncf, Deezer, Radio France ou Météo France."En tant qu'Intelligence Artificielle, Djingo ne se résume à pas à un seul objet. Djingo sera aussi embarqué dans d'autres équipements d'Orange, notamment la télécommande du décodeur TV via une simple mise à jour logicielle", précise le groupe.L'enceinte connectée permettra également de commander un nouveau service, "Maison connecté". Celui-ci connectera directement les objets connectés de la maison à la Livebox, de les piloter à distance, de contrôler leur usage et d'analyser leur consommation avec une seule et même application accessible depuis un smartphone ou demain la télévision. Orange lancera dans le même temps "Maison Protégée" une offre complémentaire de sécurité pour les foyers, développé en partenariat avec Groupama.Concernant la 5G, Orange indique renter en phase de test en 2019 à Lille, Paris ou encore Marseille, pour une commercialisation prévue en 2020, lorsque suffisamment de Smartphone 5G seront disponibles.