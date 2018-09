ORANGE : renforce sa connectivité sur la côté de l'Afrique de l'Ouest

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orange et la société MainOne Cable Company ont annoncé la signature d'un contrat qui encadre l'investissement d'Orange dans le câble sous-marin MainOne sur la côte de l'Afrique de l'Ouest. Un partenariat qui permet à Orange de renforcer sa position au sein de l'écosystème de télécommunication africain. Il permettra d'assurer la construction, ainsi que l'installation de deux nouvelles branches et stations d'atterrissement qui connecteront le câble à Dakar, et à Abidjan d'ici mi-2019. Orange sera d'ailleurs propriétaire de la station à Dakar.Les populations locales pourront bénéficier d'une meilleure connectivité, de prix plus abordables et l'accès à de nouveaux services grâce à cette nouvelle connexion.