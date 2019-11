Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orange envisagerait la scission de ses tours mobiles selon le Financial Times. L’opérateur français pourrait ainsi augmenter sa valorisation de plus de 10 milliards. A la Bourse de Paris, le groupe grimpe de 2,24 % à 14,62 euros et prend la tête du CAC 40.