Orange : 9 start-up pour la saison 8 de l'Orange Fab France

08/04/2019 | 16:58

Le groupe Orange annonce ce jour que neuf start-up ont été sélectionnées, parmi 150 candidatures, pour rejoindre l'accélérateur de business Orange Fab France à partir du 12 avril 2019.



Ainsi, Apizee, Augmented Acoustics, D'un Seul Geste, DocnYou, EspritsCollaboratifs, MySim, Ogo Security, Res publica et Zeetta Networks vont bénéficier pendant douze semaines a minima de l'accompagnement d'Orange Fab France, d'expertises avec des mentors dédiés et du réseau des 16 Orange Fabs répartis dans le monde.



'C'est encore une très belle saison qui s'annonce avec des start-up très prometteuses et issues de domaines très variés. Notre objectif reste le même : conclure des partenariats commerciaux !', commente Pascal Latouche, directeur Orange Fab France et Coordinateur du Réseau international des Orange Fabs.





