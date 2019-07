Orange : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orange Belgium et Proximus ont signé un accord de principe contraignant en vue de conclure un accord de partage du réseau d’accès mobile d’ici la fin de l’année. Il vise à permettre aux deux entreprises de répondre à la demande croissante des clients en matière de qualité de réseau mobile et de couverture intérieure. En termes financiers, Orange Belgium s'attend à ce que l'accord permette des économies de coûts d'exploitation et d'investissement cumulés de 300 millions d'euros sur 10 ans.L'opérateur télécoms devra dépenser 130 millions d'euros au cours des trois prochaines années pour mettre en œuvre cet accord.Le partage du réseau d'accès mobile entre Orange Belgium et Proximus comprend les technologies 2G, 3G et 4G. Ce partage permettra également un déploiement plus rapide et plus complet de la 5G en Belgique. Bien que partageant leurs réseaux d'accès mobiles, les deux entreprises conserveront le plein contrôle de leurs propres ressources de spectre et continueront à exploiter en toute indépendance leurs cœurs de réseaux afin de garantir une expérience client et de service différenciée.Sous réserve de l'accord définitif, le réseau d'accès mobile partagé sera planifié, construit et exploité par une nouvelle joint-venture détenue à parts égales, pour un démarrage au premier trimestre 2020.