Orange : Agenda economique du vendredi 30 novembre

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** PARIS : - 08h45 Indice des prix à la consommation / novembre (estimation provisoire) - 08h45 Indices de prix de production de l'industrie / octobre PEKIN : - Indices PMI officiels / novembre ROME : - 10h00 PIB / T3 (définitif) BRUXELLES : - 11h00 Inflation en zone euro / novembre (estimation flash) - 11h00 Taux de chômage en zone euro / octobre BUENOS AIRES : - Réunion des chefs d'Etat et de gouvernement du G20 (première journée) WASHINGTON : - 15h45 Indice PMI de Chicago / novembre SOCIÉTÉS : LONDRES : - 12h00 Orange / conférence d'Orange Bank ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris