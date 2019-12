Orange : Avec Engage2025, Orange veut augmenter la valeur de ses tours de réseau mobile

(Actualisation: prévision de croissance pour la zone Afrique & Moyen-Orient, création d'Orange Concessions et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Orange a présenté mercredi son nouveau plan stratégique baptisé Engage2025, dans le cadre duquel l'opérateur de télécommunications prévoit notamment une croissance régulière de son excédent brut d'exploitation ajusté (Ebitdaal) au cours des prochaines années, 1 milliard d'euros d'économies nettes d'ici à 2023 et le regroupement des tours de son réseau mobile pour en augmenter la valeur.

A la Bourse de Paris, l'action Orange recule de 3,4% vers 9h05, à 13,88 euros.

Pour la période 2021-2023, l'ex-France Télécom anticipe une croissance de son Ebitdaal, qui constitue son principal indicateur de rentabilité, comprise entre 2% et 3% par an en moyenne. Le flux de trésorerie organique de ses activités dans les télécoms s'inscrira également en hausse entre 2020 et 2023, pour s'établir entre 3,5 et 4 milliards d'euros en 2023, alors qu'il est attendu à "plus de 2 milliards d'euros" cette année.

S'agissant du retour à l'actionnaire, Orange s'engage à verser chaque année un dividende d'au moins 0,70 euro par action d'ici à 2023, "sans exclure une hausse éventuelle" du coupon.

A moyen terme, Orange compte également maintenir son ratio dette nette sur Ebitdaal des activités dans les télécoms autour de 2.

Sur le plan de la croissance, le chiffre d'affaires dans les services devrait augmenter de manière "modérée" en France sur la période s'étalant de 2020 à 2023, grâce à l'augmentation de la pénétration de la fibre optique et des services mobiles (5G). En Espagne, Orange espère renouer avec la croissance en 2021. Ailleurs en Europe, l'opérateur anticipe une croissance de ses revenus "supérieure à la moyenne du marché dans chacun [des] six pays" où il est présent.

Pour la zone Afrique & Moyen-Orient, Orange prévoit un taux de croissance annuel moyen d'environ 5% de son chiffre d'affaires entre 2020 et 2023. Sur la période, son Ebitdaal devrait augmenter de plus de 5% par an en moyenne.

"Afin de sécuriser l'atteinte de ses objectifs, Orange va réaliser d'ici 2023 des économies nettes d'un milliard d'euros sur un périmètre délimité de coûts indirects des activités télécoms à fin 2019 de 14 milliards d'euros", a déclaré Stéphane Richard, le PDG de l'opérateur télécoms, lors d'une conférence téléphonique.

Alors que les dirigeants d'Orange présenteront aux investisseurs les détails de ce plan stratégique durant toute la matinée de mercredi, le groupe à d'ores et déjà révélé ses projets concernant les tours de son réseau mobile en Europe.

Pour ces actifs de haute valeur pour les opérateurs télécoms, Orange compte dans un premier temps créer, dans la plupart de ses pays européens, des TowerCos, c'est-à-dire des entités dédiées à la gestion des tours. "Les premiers travaux commenceront dès 2020 en France et en Espagne", a indiqué le groupe, qui envisage, à terme, de regrouper tout ou partie de ces TowerCos locales, dans une TowerCo européenne. Orange garderait le contrôle majoritaire de cette structure, afin de saisir "les opportunités de consolidation du marché des tours au niveau européen".

Comme premier pas dans cette direction, Orange a annoncé mercredi la cession de 1.500 sites de réseau mobile non stratégiques en Espagne à Cellnex pour 260 millions d'euros.

Dans l'univers du fixe et de la fibre optique, toujours dans l'espoir de saisir d'éventuelles opportunités de consolidation du marché, Orange a pour objectif de créer dès 2020 une filiale devant regrouper les 4 millions de prises des Réseaux d'Initiative Publique (RIP) appartenant aux collectivités locales et dont il est le concessionnaire. Cette filiale sera baptisée Orange Concessions.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO - ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ORANGE

http://www.orange.com/fr/finance/nbsp2/investisseurs-et-analystes/communiques-financiers

Agefi-Dow Jones The financial newswire