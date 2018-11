Orange : Avec Live Data Hub, Orange Business Services accompagne les villes dans la mise en œuvre de leur stratégie Data

A l'occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales qui se tiendra du 20 au 22 novembre Porte de Versailles à Paris, Orange Business Services, qui accompagne d'ores et déjà les villes dans la gestion et la gouvernance de leurs données, annonce le lancement de Live Data Hub, une plateforme cloud clé en main d'agrégation, visualisation, mise à disposition et enrichissement des données pour favoriser l'attractivité des territoires et développer de nouveaux services.

Live Data Hub permet aux villes et collectivités d'améliorer la connaissance de leur territoire grâce à la collecte, la qualification, l'agrégation, le stockage, la visualisation et le partage de l'ensemble de leurs données (mobilité, énergie, sécurité, transports, cadastre, etc.) sur une plateforme entièrement sécurisée et hébergée en France. Au-delà de leurs propres données, les collectivités peuvent intégrer à Live Data Hub les données de leurs partenaires et ainsi intégrer des sources de données complémentaires utiles au territoire.

Live Data Hub permet également aux collectivités de publier les données qu'elles souhaitent rendre publiques et accessibles à tous à travers un portail Open Data. Citoyens, entreprises, start-ups ou encore développeurs s'y connectent à travers un accès authentifié sécurisé. Ils peuvent ainsi consulter les données publiques en toute transparence, s'impliquer dans la décision publique et développer de nouveaux services.

Disponible en mode cloud, Live Data Hub est facilement paramétrable par les collectivités qui peuvent ainsi déployer la solution rapidement.

Cette solution s'adresse à l'ensemble des communes qui souhaitent améliorer la gouvernance de leurs données et en saisir tout l'enjeu. Elle permet par ailleurs aux communes de plus de 3 500 habitants et 50 agents de se conformer à la Loi pour une République Numérique en vigueur depuis le 8 octobre dernier et de mettre à disposition leurs données publiques, en particulier celles présentant « un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental ».

Live Data Hub fonctionne en synergie avec l'ensemble des solutions Smart Cities d'Orange Business Services, telles que Flux Vision , les applications de relation citoyenne ( Ma Ville dans ma Poche ), et les solutions d'IoT ( Live Objects ).

« Avec Live Data Hub, Orange Business Services est fier de proposer sa double-expertise dans le domaine des données et des Smart Cities pour aider les villes et les collectivités locales à bénéficier de toute la richesse des données publiques et à construire une infrastructure pérenne et optimisée pour le développement des services de demain . Cette solution vient renforcer la capacité unique d'Orange Business Services d'accompagner les collectivités et les entreprises tout au long du voyage de leurs données, de leur collecte et protection en passant par leur exploitation et leur partage. », commente Delphine Woussen, Directrice Smart Cities au sein d'Orange Business Services.

