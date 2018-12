Orange : Avec « hello demain », Orange se lance dans le podcast de fiction

« hello demain », un podcast d'anticipation positive proposé par Orange

De quoi sera fait notre avenir ? Comment se déplacera-t-on ? Comment travaillera-t-on ? De quoi rira-t-on ? Que deviendra l'amour ? Serons-nous immortels ? Quelle place auront les robots dans notre quotidien ? Loin des fictions qui imaginent le pire, Orange s'interroge, pense et croit en un futur optimiste.

Ce podcast inédit remet l'humain au centre d'un monde de plus en plus robotisé et en constante évolution technologique. « hello demain » raconte un futur où les hommes vivent en harmonie avec l'innovation et la technologie. Un monde où les sentiments n'ont pas disparu, bien au contraire.

Carte blanche à 4 auteurs pour 5 créations originales sur le futur

Orange est allé à la rencontre de réalisateurs, auteurs, artistes et leur a demandé de raconter leur vision du monde de demain. L'amour, l'éducation, le lien social, la mobilité, ou encore l'intelligence artificielle… Plus que des histoires de futur, ce sont des histoires de vie avant tout. Composé de 5 épisodes d'environ 10 minutes, « hello demain » a été réalisé et produit par Havas Paris et HRCLS.

Chaque épisode a pour ambition de proposer un pur moment de divertissement tout en donnant à réfléchir sur l'évolution du monde. Dans des registres différents propres aux auteurs et à leurs sensibilités, le podcast montre à quoi la vie pourrait ressembler dans 50 ans et plus. À travers ce nouveau format en pleine explosion, Orange souhaite parler à ses publics autrement, en alliant sincérité, créativité et réflexion sur le monde qui vient.

« Chez Orange, la voix est intrinsèquement au cœur de nos activités et innovations. Avec le podcast, nous la mettons aussi au cœur de nos contenus. Ce nouveau format ouvre de nouveaux possibles en termes de création. Dans la chaîne de consommation de l'information, il donne la part belle au temps long. On parle souvent d'interruption publicitaire, ici, on donne le choix à nos publics de nous écouter. C'est une narration différente et enrichie : un challenge contemporain que nous avons aimé relever. En espérant que cela plaise à un large public » a déclaré Béatrice Mandine, Directrice Exécutive Communication et Marque d'Orange.

« On assiste aujourd'hui à un regain d'intérêt pour la voix dont l'essor des podcasts est l'une des expressions. Dans une ère saturée d'images, le podcast permet d'instaurer une relation nouvelle avec ses publics, plus directe, plus intimiste et forcément plus sincère. Nous voulions proposer à Orange un « anti Black Mirror », une vraie fiction de divertissement.» explique Chloé Tavitian, Fondatrice de l'offre Havas Paris Podcast.

Pour les écouter : https://www.orange.com/fr/Human-Inside/Orange-Podcasts

FICHE TECHNIQUE

Les épisodes du podcast « hello demain »

Saison 1 : 5 épisodes de +/- 10 min

Épisode #1 : Elijah

Episode #2 : Aloïsa

Episode #3 : Dharma-Grover

Episode #4 : Théoblaste

Episode #5 : Noom

Direction éditoriale : Orange

Direction de collection : Paradizo

Coordination d'écriture : Pauline Rocafull,

Scénario : Gilles Daniel, Romain Protat, Ludovic du Clary, Joel Petitjean

Réalisation et Production : HRCLS

Conseil et coordination : Havas Paris

Disponible sur Soundcloud Orange, orange.com et sur toutes les plateformes de podcasts.