10/07/2020 | 11:33

Orange Bank devient courtier en assurances ce qui lui permettra à l'avenir de commercialiser de nouveaux produits d'assurance.



Avec les Assurances 24h mobile, la palette de services proposés par la banque s'enrichit d'un nouveau volet. L'assurance est développée en lien étroit avec BNP Paribas Cardif, partenaire d'Orange depuis 2018.



Les assurances proposées couvrent le vol, la casse, l'oxydation des équipements des clients : téléphones mobiles, tablettes et objets connectés. Deux produits d'assurance sont proposés.



Le premier permet au client d'assurer son téléphone mobile ou sa tablette (achetés ou non chez Orange) dès lors qu'il l'utilise sur une ligne Orange ou Sosh.



Le second comprend l'ensemble des équipements du foyer (mobiles et tablettes achetés ou non chez Orange et utilisés sur une ligne Orange ou Sosh, et objets connectés achetés chez Orange).



