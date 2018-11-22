Orange : Banque mobile-Orange et MTN deviennent interopérables en Afrique

22 novembre (Reuters) - Orange SA a annoncé jeudi
dans un communiqué :
* LANCER AVEC L'OPÉRATEUR SUD-AFRICAIN MTN
L'INTEROPÉRABILITÉ DU MOBILE MONEY SUR LE CONTINENT AFRICAIN
AFIN D'ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES FINANCIERS
MOBILES.
* LES OPÉRATEURS CRÉENT UNE ENTREPRISE COMMUNE "MOWALI" QUI
PERMETTRA LINTEROPÉRABILITÉ DES PAIEMENTS SUR LENSEMBLE DU
CONTINENT.
* MOWALI BÉNÉFICIERA DES BASES CLIENTS MOBILE MONEY DE MTN
ET
DORANGE, SOIT PLUS DE 100 MILLIONS DE COMPTES SUR 22 DES 46
MARCHÉS DE LAFRIQUE SUBSAHARIENNE.
Le communiqué :
https://oran.ge/2QcgR4Q
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(Rédaction de Paris)