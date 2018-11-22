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Orange : Banque mobile-Orange et MTN deviennent interopérables en Afrique

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22/11/2018 | 18:24

22 novembre (Reuters) - Orange SA a annoncé jeudi dans un communiqué :

* LANCER AVEC L'OPÉRATEUR SUD-AFRICAIN MTN L'INTEROPÉRABILITÉ DU MOBILE MONEY SUR LE CONTINENT AFRICAIN AFIN D'ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES FINANCIERS MOBILES.

* LES OPÉRATEURS CRÉENT UNE ENTREPRISE COMMUNE "MOWALI" QUI PERMETTRA LINTEROPÉRABILITÉ DES PAIEMENTS SUR LENSEMBLE DU CONTINENT.

* MOWALI BÉNÉFICIERA DES BASES CLIENTS MOBILE MONEY DE MTN ET DORANGE, SOIT PLUS DE 100 MILLIONS DE COMPTES SUR 22 DES 46 MARCHÉS DE LAFRIQUE SUBSAHARIENNE. Le communiqué : https://oran.ge/2QcgR4Q Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
MTN GROUP LIMITED 0.90%85.5 Cours en clôture.-37.36%
ORANGE -0.20%14.645 Cours en temps réel.1.38%
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CA 2018 41 267 M
EBIT 2018 5 804 M
Résultat net 2018 2 765 M
Dette 2018 25 532 M
Rendement 2018 4,77%
PER 2018 13,97
PER 2019 12,80
VE / CA 2018 1,56x
VE / CA 2019 1,54x
Capitalisation 38 996 M
Graphique ORANGE
Durée : Période :
Orange : Graphique analyse technique Orange | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
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Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 27
Objectif de cours Moyen 17,1 €
Ecart / Objectif Moyen 17%
Révisions de BNA
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Nom Titre
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Mari-Noëlle Jégo-Laveissière Senior EVP-Innovation, Marketing & Technology
Charles-Henri Filippi Lead Independent Director
Helle Kristoffersen Independent Director
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Var. 1janvCapitalisation (M$)
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