Orange : Business Services accélère son développement sur l’Internet des Objets et annonce le lancement de la technologie LTE-M en France

Le LTE-M, une technologie dédiée à l'IoT

Pour accompagner l'explosion du marché de l'Internet des Objets (IoT), Orange Business Services annonce l'ouverture de la technologie LTE-M (Long-Term Evolution for Machines) en France. Il s'agit de la première technologie dédiée aux objets connectés sur un réseau mobile en France. Déployée sur le réseau 4G Orange, elle complète l'offre de connectivité IoT existante (2G, 3G, 4G, LoRa®). Le LTE-M s'inscrit dans l'ambition d'Orange Business Services de proposer le réseau le plus adapté à chaque projet IoT, en fonction de l'autonomie, des débits et de la couverture radio nécessaires.

La technologie LTE-M bénéficie de toutes les fonctionnalités de la 4G telles que la sécurité, la connectivité en temps réel et l'itinérance à l'international. Avec l'adoption du LTE-M par de nombreux opérateurs au niveau mondial et grâce aux accords de roaming 4G existants, les entreprises disposeront d'une continuité de service au-delà des frontières.

Le LTE-M facilite les échanges de données enrichies (Data, Voix, SMS) avec les objets qu'ils soient en déplacement, dans des bâtiments ou des lieux enterrés. Il convient ainsi au suivi logistique, à la télésurveillance et téléassistance médicale, ou encore à la gestion de flotte de véhicules.

Une offre LTE-M dédiée et évolutive

Orange Business Services propose dès aujourd'hui la technologie LTE-M, sans surcoût, à l'ensemble des entreprises en France métropolitaine ayant souscrit à une offre IoT en 4G*. Compatible avec l'ensemble de la gamme IoT d'Orange Business Services, l'offre LTE-M intègre d'ores et déjà la fonctionnalité de Power Saving Mode (PSM). Elle permet à un objet de se mettre en veille et de se réactiver pour envoyer des données et ainsi d'augmenter l'autonomie des objets pour limiter les frais d'intervention sur les batteries et contribuer à une empreinte environnementale plus faible.

Des objets compatibles LTE-M fonctionnant sur la bande 800 MHz de la 4G seront disponibles d'ici la fin de l'année sur Datavenue Market , la marketplace d'Orange Business Services dédiée aux objets et à la connectivité IoT.

A partir de 2019, l'itinérance internationale, ainsi que de nouvelles fonctionnalités propres à la technologie LTE-M telles que l'extension de la couverture dans des zones difficiles d'accès ou sous terre (caves, parkings) ou encore la transmission de la voix seront disponibles.

Cette technologie complète l'offre des réseaux dédiés à l'IoT existante telle que LoRa qui reste le réseau de prédilection pour connecter les objets à très basse consommation d'énergie.

La technologie LTE-M d'Orange Business Services s'intègre déjà dans les futures normes de la 5G assurant ainsi aux entreprises de s'appuyer sur un réseau pérenne pour déployer, comme avec LoRa, leurs projets IoT à long terme.

Stimuler la co-innovation pour optimiser les outils métiers

Orange organise à partir d'aujourd'hui un challenge avec SNCF : « Orange Developer Challenge LTE-M ». Dédié aux entreprises et professionnels, l'objectif est de stimuler et accompagner les acteurs de l'écosystème IoT - fabricants d'objets, fournisseurs de services, intégrateurs ou start-up. A travers ce challenge, ils pourront s'approprier plus vite les opportunités offertes par la technologie LTE-M pour créer de nouvelles offres et se différencier.

La compétition s'appuiera sur des cas d'usages réels pour répondre aux besoins métiers de SNCF dans les gares, le long des voies ou dans les technicentres. Pour SNCF, l'objectif est d'améliorer la qualité de vie au travail des agents, la sécurité des agents et travailleurs nomades, la surveillance des ouvrages, ou encore d'optimiser la levée de doute en cas d'alerte.

Quatorze équipes ont été pré-sélectionnées. Elles bénéficieront du support de trois partenaires ( GSMA , Sierra Wireless , Ericsson ), et de ressources permettant de construire des solutions de bout-en-bout : un starter kit open source logiciel et matériel sur mangOH Red, un module LTE-M de Sierra Wireless, la technologie LTE-M et l'accès à la plateforme Datavenue d'Orange Business Services qui gère les données collectées, les analyse et les transforme. Un jury d'experts annoncera les trois lauréats le 10 décembre.

Déjà disponible en Belgique, la technologie LTE-M sera lancée en Espagne et en Roumanie d'ici la fin de l'année.

Pour vérifier la couverture mobile de la technologie LTE-M dédiée aux objets connectés, consultez la carte interactive en ligne.

*Offre postérieure à 2014.

