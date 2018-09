Orange : Business Services affirme son ambition de devenir un des leaders mondiaux des services multi-cloud

Après l'acquisition, en août dernier, de la société Basefarm et une croissance de ses activités cloud de 18 % au 1er semestre 2018, Orange Business Services poursuit sa stratégie de développement sur le marché du cloud computing. Son objectif : devenir un des leaders des services multi-cloud à l'échelle mondiale.

Les entreprises s'appuient en moyenne sur 5 fournisseurs de cloud différents, et 81 % d'entre elles évoluent dans un environnement multi-cloud(1). Pour aider les entreprises à gérer cette diversité, Orange Business Services fait le choix d'être agnostique en matière de technologies cloud. Il se positionne ainsi comme un intégrateur capable d'orchestrer et d'exploiter leurs différentes briques applicatives, y compris les plus critiques, de bout-en-bout dans un environnement multi-cloud, qu'il s'agisse de cloud public ou privé.

C'est dans cette optique qu'Orange Business Services a mis en place, au-delà de ses propres infrastructures, une véritable stratégie d'alliance avec les acteurs majeurs du secteur. Après avoir noué un partenariat avec Microsoft Azure, Orange Business Services annonce ainsi aujourd'hui pouvoir accompagner ses clients et proposer des services de gestion de leurs applications les plus critiques sur Amazon Web Services (AWS) avec une centaine d'experts formés sur ces technologies en France et à l'international.

Fort de 2 200 experts cloud, Orange Business Services continue en parallèle d'investir dans ses propres compétences cloud et prévoit le recrutement de 300 personnes en 2018 en France et à l'international.

Pour atteindre son objectif de réaliser plus de 50 % de son chiffre d'affaires dans le cloud à l'international à horizon 2022, et être en mesure d'accompagner ses clients sur toutes les géographies avec un haut standard de services et de disponibilité, Orange Business Services fait le choix de nouer des alliances clés, avec Huawei notamment. C'est dans ce cadre qu'Orange Business Services ouvrira un nouveau Data Center à Amsterdam en octobre après Atlanta en mai dernier. Les activités de Basefarm, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2017, soutiennent également ses fortes ambitions de développement hors de France.

L'innovation au cœur de la croissance

Orange Business Services met l'innovation au cœur de son approche cloud et intègre les dernières avancées technologiques comme l'hyper convergence(2), l'Intelligence Artificielle ou encore les « Plateformes as a Service » (PaaS) à ses solutions. Le but est de permettre aux entreprises de répondre à leurs besoins d'agilité et de compétitivité.

Orange Business Services a également mis en place une démarche de co-innovation avec ses clients qui lui a par exemple inspiré le développement d'un nouvel outil de monitoring des applications stratégiques, unique sur le marché, car disponible sur mobile.

Une offre Cloud Starter dédiée aux start-up a par ailleurs été lancée cette année. L'objectif est de les soutenir en leur offrant des services cloud pour développer leurs solutions. La société RendR qui permet la visite en réalité augmentée du patrimoine historique disparu a réduit ses temps de calcul d'image de synthèse de 98 % grâce à cet accompagnement.

« Les données sont devenues le quatrième facteur de production de l'économie. Notre ambition est de nous appuyer sur notre double métier d'opérateur et d'intégrateur de services numériques pour accompagner les entreprises sur tout le cycle de la donnée, de sa collecte et sa protection, à son analyse et son partage. Les capacités de stockage et de calcul du cloud computing et les opportunités de transformation et d'accélération qu'il offre aux entreprises en font un levier incontournable de cette ambition et de notre croissance. », déclare Helmut Reisinger, Directeur Général d'Orange Business Services.

L'activité cloud d'Orange Business Services en chiffres

1er fournisseur cloud en France - PAC report 2018

2 200 collaborateurs experts cloud dont plus de la moitié hors de France

300 recrutements prévus en 2018 en France et à l'International

18 % de croissance du CA de l'activité cloud au 1er semestre 2018

3 500 clients dans le monde

(2) L'hyper convergence permet d'intégrer en un seul système, les composants de traitement, de stockage, de réseau et de virtualisation, afin de réduire la complexité des data centers et augmenter leur extensibilité.

