Orange : Business Services et Telespazio France s’unissent pour fournir des services de télécommunication par satellite au Ministère des Armées

Orange Business Services et Telespazio France, la filiale française de Telespazio, société des groupes Leonardo et Thales (67%/33%), ont mis en commun leurs équipes, leurs compétences et leurs infrastructures pour développer une offre dédiée aux besoins étatiques, nommée MONaLiSat (Méta-Opérateur National pour les Liaisons Satellite). Cette offre repose sur une gamme complète de services de télécommunications par satellite et d'équipements associés sur laquelle les deux partenaires se sont appuyés pour répondre aux besoins spécifiques du Ministère. Les solutions apportées par Orange Business Services et Telespazio France contribueront à fournir des communications terrestres et maritimes dans plusieurs bandes de fréquences, et à répondre ainsi aux besoins de mobilité des forces engagées.

Orange Business Services apporte ses infrastructures terrestres et satellites présentes en France et à l'étranger, ainsi que sa capacité à offrir des communications sécurisées. De son côté, Telespazio France apporte sa bonne connaissance du secteur de la Défense ainsi que ses capacités d'intégration, de déploiement et de maintenance de systèmes de télécommunications par satellite.

Par ailleurs l'attractivité de l'offre MONaLiSat tient autant à la complémentarité des capacités d'Orange Business Services et de Telespazio France dans les domaines des télécommunications gouvernementales qu'à la motivation des deux équipes : celles-ci ont su créer une offre répondant aux besoins des futurs bénéficiaires de l'accord-cadre en leur donnant notamment un accès privilégié à l'expertise ou aux innovations de plusieurs PME françaises.

A propos de Telespazio France

Basée à Toulouse avec des bureaux à Paris, Kourou et Bordeaux, Telespazio France est la filiale française de Telespazio, société des groupes Leonardo and Thales (67%/33%). Pionnier des services satellitaires, l'histoire de Telespazio est jalonnée d'avancées décisives et de ruptures technologiques depuis plus de 50 ans.

Telespazio France est un acteur d'excellence reconnu dans le domaine des opérations, opère des systèmes satellitaires complexes et maintient de nombreuses infrastructures pour le compte du CNES, d'Arianespace ou de la Défense française.

Telespazio France s'appuie sur sa culture de l'innovation et sur son expertise des nouvelles technologies numériques pour développer de nouveaux services à forte valeur ajoutée notamment dans les domaines des télécommunications, de la géo-information et de la navigation.

A propos de Telespazio

Telespazio, une société commune Leonardo (67%) et Thales (33%), est un des leaders mondiaux des services par satellites : de la conception et développement de systèmes spatiaux à la gestion des campagnes de lancement, du contrôle satellites aux services d'observation de la Terre, des services de communications intégrées aux services de navigation et localisation satellitaire et aux programmes scientifiques. Telespazio joue un rôle majeur sur ces marchés grâce à son héritage technologique et à sa participation dans les principaux programmes spatiaux européens tels que notamment Galileo, EGNOS, Copernicus, GMES et COSMO-SkyMed. En 2017, Telespazio a généré 564 millions de ventes pour un effectif d'environ 2500 personnes dans huit pays.