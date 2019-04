Orange : Communiqué Orange - Orange annonce le succès de l'opération de refinancement de certaines souches d'obligations hybrides

Communiqué de presse

Paris, 12 avril 2019

Orange annonce le succès de l’opération de refinancement de certaines souches d’obligations hybrides

Orange S.A. (la Société) a le plaisir d’annoncer :

la signature de sa documentation d’émission d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 1.000.000.000 d’euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 6ème année (les Nouvelles Obligations ) et portant intérêt à taux fixe de 2,375% par an jusqu'à la première date de remboursement ; et

) et portant intérêt à taux fixe de 2,375% par an jusqu'à la première date de remboursement ; et les résultats de son offre de rachat (l'Offre de Rachat) portant sur le rachat partiel de certaines de ses obligations hybrides en circulation (les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 1 milliard d’euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2020 portant intérêt à taux fixe réajustable (ISIN XS1028600473) (les Obligations 2020), les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 1 milliard d’euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1 octobre 2021, portant intérêt à taux fixe réajustable (ISIN XS1115490523) (les Obligations 2021) et les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 650 millions de livre sterling, ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2022, portant intérêt à taux fixe réajustable (ISIN XS1028597315) (les Obligations 2022 et, ensemble avec les Obligations 2020 et les Obligations 2021, les Obligations Existantes)).

A l’issue de la période d’Offre de Rachat, la Société a le plaisir d'annoncer le prix et l’acceptation de l’Offre de Rachat comme suit :

s’agissant des Obligations 2020 : le montant total du principal valablement apporté à l’offre s'élève à 692.299.000 euros ; le montant d’acceptation pour les Obligations 2020 est de 499.999.000 euros ; le facteur de réduction des Obligations 2020 est de 70,702 % ; le prix de rachat des Obligations 2020 est de 103,598 % ; le montant nominal des Obligations 2020 en circulation à compter du règlement de l’Offre de Rachat sera de 500.001.000 euros ;



s’agissant des Obligations 2021 : le montant total du principal valablement apporté à l’offre s'élève à 578.946.000 euros ; le montant d’acceptation pour les Obligations 2021 est de 499.999.000 euros ; le facteur de réduction des Obligations 2021 est de 83,617 % ; le prix de rachat des Obligations 2021 est de 108,648 % ; le montant nominal des Obligations 2021 en circulation à compter du règlement de l’Offre de Rachat sera de 500.001.000 euros ; et



s’agissant des Obligations 2022 : la Société n’acceptera aucune des instructions de vente valablement transmises dans le cadre de l'Offre de Rachat.

L’objectif de l'Offre de Rachat et l'émission des Obligations Nouvelles est entre autres, de gérer pro activement le portefeuille d’instruments hybrides de la Société. Les fonds levés dans le cadre de l’émission des Obligations Nouvelles serviront au rachat partiel des Obligations Existantes. La taille totale du portefeuille de titres hybrides de la Société en circulation demeurera donc inchangée.

L'Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa n° 19-152 le 11 avril 2019 sur le prospectus relatif à l’émission des Obligations Nouvelles. Les Obligations Nouvelles seront émises le 15 avril 2019. Le règlement de l'Offre de Rachat est prévu pour le 15 avril 2019.

Information importante

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de Rachat ou à l'émission des Nouvelles Obligations dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

Les offres de vente d’Obligations Existantes transmises dans le cadre l’Offre de Rachat par des investisseurs éligibles ne seront pas acceptées dans toutes les circonstances où une telle offre de rachat ou sollicitation serait illégale. La Société n’émet aucune recommandation aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non de prendre part à l’Offre de Rachat.

Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d’enregistrement ou d'une dispense des exigences d'enregistrement prévues par le Securities Act. Les Nouvelles Obligations n'ont pas été ni ne seront enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'un autre territoire des États-Unis et ne peuvent être offertes, vendues ou remises, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de, une U.S. Person.

États-Unis

L’Offre de Rachat n’est pas faite, et ne sera pas faite, directement ou indirectement aux États-Unis par voie de courriers, ou tout autre moyen ou instrument (cela comprend, de manière non limitative, la télécopie, le télex, le téléphone, les courriers électroniques, ou par d'autres moyens de transmission électronique) du commerce interétatique ou extérieur, ou des infrastructures d’une bourse nationale aux États-Unis, des Obligations Existantes aux États-Unis ou vers toute U.S. Person, tels que ces termes sont définis par la Regulation S du Securities Act de 1933 (tel que modifié, le Securities Act) (une U.S. Person). Les Obligations Existantes susvisées ne peuvent être apportées dans le cadre de l’Offre de Rachat par aucun de ces moyens ou concours aux États-Unis ou par des personnes situées ou résidentes aux États-Unis conformément à la Rule 800(h) du Securities Act. En conséquence, toute copie du présent document et tout autre document relatif à l’Offre de Rachat ne sont pas et ne doivent pas être, directement ou indirectement, diffusés, transférés ou transmis de quelque manière que ce soit, aux États-Unis ou à une telle personne. Toute instruction d’apport (tender instruction) en réponse à l’Offre de Rachat résultant directement ou indirectement de la violation de ces restrictions sera nulle, et toute instruction d’apport (tender instruction) effectuée par une personne située ou résidente aux États-Unis, ou tout agent, fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’un mandant donnant des instructions à partir des États-Unis, sera nulle et ne sera pas admise.

Pour les besoins des paragraphes ci-dessus, les Etats-Unis signifie les Etats-Unis d'Amérique, ses territoires et possessions (y compris Porto Rico, les Iles Vierges des Etats-Unis, Guam, les Samoa américaines, l'Ile de Wake et les Iles Mariannes du Nord), tout état des Etats-Unis et le District de Columbia.

AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).

