Orange : Cyberdefense accélère son développement à l’international et s’implante au Maroc pour rayonner dans toute l’Afrique francophone

Dans un contexte où les sociétés marocaines s'engagent fortement dans la numérisation de leurs activités et déploient leurs systèmes d'information, avec des réglementations nationales et internationales qui exigent un renforcement des dispositifs de protection des informations stratégiques, la cybersécurité devient un enjeu majeur pour les entreprises et les administrations.

L'Afrique est en train d'investir ce champ de la cybersécurité : on estime que ce marché devrait y passer de 1,33 milliard de dollars en 2017 à 2,32 milliards de dollars en 2020.

Basée à Casablanca, la nouvelle structure d'Orange Cyberdefense ambitionne de recruter les meilleurs profils localement, et pourra s'appuyer sur les centres d'expertise du N°1 français de la cybersécurité. L'objectif est de disposer au Maroc d'une cinquantaine de spécialistes d'ici 2020.

Afin d'accélérer son développement, ce Hub sera fortement engagé dans une démarche de formation et d'accompagnement des jeunes recrues via des partenariats avec de Grandes écoles pour participer à la formation des ingénieurs en Cybersécurité de demain.

Les offres et propositions de valeur seront les mêmes que celles déjà proposées en France, sur l'ensemble des activités. Qui vont du Conseil et des tests de pénétration (Pentests), à l'installation de moyens de protection, mais également les services de surveillance avec un CyberSoc et un Centre de réaction et d'alerte aux attaques informatiques (CERT, Computer Emergency Response Team).

Les experts installés au Maroc disposeront de l'ensemble du savoir-faire, des méthodologies et du partage d'expériences dont dispose Orange Cyberdefense, et travailleront en étroite collaboration avec les équipes d'Orange au Maroc.

La cybersécurité est une activité stratégique pour le Groupe Orange. Présent dans vingt pays en Afrique et au Moyen-Orient, l'enjeu d'Orange Cyberdefense est de devenir le référent du marché en cybersécurité. « Cette nouvelle structure va permettre de se positionner sur le marché marocain et de faire d'Orange Cyberdefense Maroc le pivot central pour répondre aux besoins des entreprises des pays d'Afrique francophone où le Groupe Orange est déjà présent. Notre objectif est de construire le leader de la Cybersécurité en Afrique francophone » indique Michel Van Den Berghe, Directeur Général d'Orange Cyberdefense.

Orange Cyberdefense regroupe, depuis 2016, l'ensemble des activités de cybersécurité d'Orange dédiées aux professionnels (entreprises, administrations, collectivités locales). Orange Cyberdefense conçoit, opère et surveille les systèmes de défense qui protègent les actifs essentiels de ses clients. Avec un chiffre d'affaires de 275M€ en 2017 et une croissance annuelle de plus de 20%, Orange Cyberdefense est le leader de la cybersécurité en France et l'un des principaux acteurs européens du marché. Fort d'un effectif de plus de 1300 collaborateurs répartis dans les plus grandes villes de France et à l'international, Orange Cyberdefense accompagne les organisations publiques et privées dans la conception de leurs stratégies de cybersécurité, leur mise en œuvre et leur gestion opérationnelle.

À propos d'Orange Business Services

Au sein du groupe de télécommunications Orange, les 25 000 collaborateurs d'Orange Business Services sont dédiés aux entreprises françaises et multinationales sur les cinq continents, et les accompagnent au quotidien dans leur transformation digitale. Orange Business Services est à la fois opérateur d'infrastructures, intégrateur de technologies et fournisseur de services à valeur ajoutée. Il propose aux entreprises des solutions digitales pour leurs employés (espaces collaboratifs et postes de travail mobiles), pour leurs clients (relation client omnicanale et développement de nouveaux services) et pour leurs projets (connectivité enrichie, infrastructures IT flexibles, cyberdéfense). Les technologies ainsi intégrées vont des réseaux de nouvelle génération (SDN/NFV) au Big Data, en passant par les objets connectés, le cloud computing, les applications de collaboration et de communications unifiées et la cybersécurité. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France font confiance à Orange Business Services. A l'international elles sont plus de 3 000 multinationales de renommée mondiale.

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et près de 260 millions de clients à travers 28 pays au 30 juin 2018. Orange est cotée sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.