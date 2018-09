Orange : Digital Ventures investit dans Yoco, leader des terminaux de paiements et des services à valeur ajoutée autour du paiement en Afrique du Sud

Orange Digital Ventures Africa, le fonds d'investissement en capital-risque du groupe Orange pour l'Afrique a réalisé son deuxième investissement dans une des Fintech les plus prometteuses du continent, le sud-africain Yoco.

Yoco est l'entreprise leader des points de ventes mobiles (mPOS) en Afrique du Sud qui permet notamment aux marchands d'accepter les paiements par carte bancaire à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette et de gérer leurs activités quotidiennes à l'aide d'un logiciel de caisse. Depuis leur lancement en 2015, 27.000 Petites et Moyennes Entreprises (dont les 3/4 n'avaient jamais accepté de paiement par carte auparavant) font confiance à Yoco qui a su créer un vrai écosystème de services et qui entend répliquer le modèle dans d'autres pays d'Afrique Sub-Saharienne.

Avec ce tour de Série B mené par Partech, un fonds d'investissement de renommée mondiale, avec la participation de FMO, Quona Capital et Velocity Capital, le montant total des investissements mobilisés par Yoco à ce jour s'élève à 23 millions de dollars ce qui en fait un cas d'école pour l'Afrique sub-saharienne.

Yoco devrait mettre à profit cet investissement pour consolider son positionnement et faire croître son réseau de marchands en Afrique du Sud, améliorer son produit et conquérir de nouveaux marchés, notamment en Afrique de l'Est.

A travers cet investissement, Orange Digital Ventures Africa confirme son ambition de soutenir l'écosystème des start-up et contribuer à l'innovation en Afrique. Le président d'Orange Digital Ventures, Marc Rennard, a déclaré : « la digitalisation des paiements pour les marchands est un des enjeux majeurs en Afrique où l'inclusion financière, plus qu'ailleurs, se développe grâce à des solutions innovantes. Orange, qui est l'un des leaders des services financiers sur le continent avec Orange Money, est particulièrement attentif aux solutions qui peuvent déclencher de vraies révolutions d'usage, chez les clients comme chez les commerçants. C'est le cas de Yoco. »

En effet, au-delà des moyens de paiement, Yoco développe une suite logicielle et de services permettant aux marchands gérer leurs activités commerciales et administratives telles que la gestion du stock, la facturation ou encore l'avance de trésorerie. Fort de ses 27.000 clients, l'entreprise a connu une croissance fulgurante depuis ses débuts en 2015 et entend bien se positionner, à moyen terme, comme le partenaire n°1 des Petites et Moyennes Entreprises en Afrique en leur apportant des moyens de croître et d'augmenter leur revenus.