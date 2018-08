Orange : Evolution du comité de direction Orange France

Michel Jumeau est nommé Directeur Exécutif Adjoint d'Orange France, en charge du marché Grand Public.

Au-delà de ses fonctions actuelles de Directeur Digital et Marketing Grand Public, Michel Jumeau coordonnera, avec les différentes directions concernées, l'ensemble de la stratégie et du développement du domaine Grand Public.

Geoffroy de Buchet est nommé Directeur des Finances, de la Stratégie et du Développement.

Aujourd'hui Directeur des Achats, Logistique et Performance du Groupe, au sein de la division Finances, Geoffroy de Buchet a une forte expérience dans le domaine financier, ayant occupé successivement plusieurs fonctions au sein du contrôle de gestion pour les activités mobiles en France puis comme directeur financier de plusieurs filiales. Il mettra son expérience et sa grande connaissance du Groupe au service des enjeux d'Orange France notamment à l'heure où nous faisons face à une dynamique d'investissements conséquents.

Marc Blanchet est nommé Directeur Technique et du Système d'Information.

Actuellement Directeur Orange Ile de France et précédemment Directeur Entreprise France, Marc Blanchet a une très grande connaissance de nos enjeux business et techniques ainsi que des attentes de nos clients sur l'ensemble de nos marchés. Il mettra cette forte expérience au service de notre stratégie réseau et système d'information, de nos engagements sur le déploiement du très haut débit et de nos enjeux de qualité de service auprès de nos clients grand public comme entreprise et wholesale.

Laurence Thouveny est nommée Directrice Orange Ile de France.

Laurence Thouveny, aujourd'hui Directrice Clients Grand Public porte avec succès à la fois les enjeux de l'expérience clients incomparable et la performance commerciale sur l'ensemble des canaux de distribution. A la tête de la DO Ile de France où les enjeux concurrentiels sont importants, elle poursuivra la reconquête de notre leadership, préparé et amorcé ces dernières années, et mènera le déploiement de nos enjeux à venir d'opérateur multi-services.

Benoit de Saint Aubin est nommé Directeur Clients Grand Public.

Benoit de Saint Aubin est aujourd'hui Directeur des Services Client d'Orange France. Fort d'une expérience passée à la tête de l'agence entreprise La Défense Ouest Francilien et d'une grande connaissance des enjeux actuels du domaine Clients Grand Public, Benoit poursuivra l'atteinte des enjeux d'expérience client incomparable, socle de notre performance commerciale et de notre stratégie.

Pour Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe d'Orange et CEO Orange France

« Dans un contexte de marché caractérisé par une forte concurrence et des engagements de déploiement des réseaux très haut débit conséquents, Orange France a fait le choix d'une stratégie ambitieuse, elle a su s'adapter et retrouver les voies de la croissance depuis cinq trimestres consécutifs. Ces résultats solides valident pleinement notre stratégie Essentiels2020 lancée en 2015 et sans cesse ajustée. Aujourd'hui, l'équipe de direction évolue pour poursuivre l'accélération et le développement de notre agilité ».

Ainsi, à compter du 1er octobre 2018, le Comité de Direction d'Orange France sera composé autour de Fabienne Dulac de :

Geoffroy de Buchet, Directeur des Finances, de la Stratégie, et du Développement

Emmanuelle Bujeaud, Directrice de Cabinet

Marc Blanchet, Directeur Technique et du Système Information

Pierre Clément, Directeur Entreprises France

Olivier Faure, Directeur des Opérations

Michel Jumeau, Directeur Exécutif Adjoint d'Orange France, en charge du marché Grand Public, et Directeur Digital et Marketing Grand Public

Gaëlle Le Vu, Directrice de la Communication et de la Responsabilité Sociale d'Entreprise

Brigitte Sabotier, Directrice des Ressources Humaines

Benoit de Saint Aubin, Directeur Clients Grand Public

Sont également membres du Comité de Direction, les Directeurs Orange des 11 régions :

Eric Arduin, Directeur Orange Sud-Ouest par intérim

Nathalie Clère, Directrice Orange Sud-Est

Patricia Goriaux, Directrice Orange Sud

Mireille Helou, Directrice Orange Réunion Mayotte

Pierre Jacobs, Directeur Orange Ouest

Thierry Kergall, Directeur Orange Caraïbes

Yves-André Leroux, Directeur Orange Est

Olivier Mast, Directeur Orange Nord de France

Emmanuel Rochas, Directeur Orange Normandie-Centre

Valerie Thérond, Directrice Orange Centre Est

Laurence Thouveny, Directrice Orange Ile de France

Sont également rattachés à Fabienne Dulac :