Orange : Fab France lance la première promotion de « Women Start»

Ce programme a pour objectif de renforcer la relation business entre Orange et ces start-up fondées par des femmes via la signature de partenariats commerciaux ainsi que de préparer leur internationalisation. Women Start s'inscrit en complément du programme #FemmesEntrepreneuses, l'engagement d'Orange pour l'entreprenariat féminin dans l'ensemble des territoires en France. Il s'agit pour le Groupe, au travers de ces initiatives, d'encourager la création de start-up fondées par des femmes dans les métiers de la technologie et du numérique.

Découvrez le profil des neuf lauréates :

Adalong : a développé une appli web B2B qui aide les marques à susciter l'intérêt de leurs communautés en travaillant avec elles pour créer et partager des vidéos avec leurs communautés (fans, employés et clients). L'appli web est connectée à Instagram, facebook et twitter. Les communautés n'ont donc pas besoin de télécharger une appli supplémentaire pour interagir avec leurs marques et leurs clubs sportifs favoris.

Fondatrice : Clémence Demerliac

Brastorne : a mis au point une plateforme donnant accès à des applications sur Internet grâce à la technologie USSD, afin d'accéder à bas coût à des fonctionnalités avancées par le biais de simples téléphones portables. La plateforme propose notamment la fonction mAgri, qui permet aux fermiers d'accéder à des informations sur l'agriculture, les marchés et la finance à court terme.

Fondatrice : Naledi Magowe

Caysti : a lancé un programme pédagogique, abcCode, qui repose sur un logiciel amusant, intuitif et intelligent pour développer la créativité et permettre aux enfants de découvrir dès le plus jeune âge le codage et la robotique, quelle que soit leur langue maternelle.

Fondatrice : Arielle Kitio

Citeazy : est la première plateforme multimodale de partage de trajets à pied, en transports en commun et à vélo en entreprise, et de partage d'informations en temps réel sur des incidents du trajet.

Fondatrice : Alma Guirao

Cohapi : aide les entreprises à augmenter le taux d'engagement de leurs collaborateurs en s'appuyant sur deux piliers majeurs : le lien social et une amélioration concrète des pratiques managériales. Il s'agit de favoriser la rencontre dans l'entreprise fin gagner en proximité, impliquer les salariés afin de développer la collaboration. Pour cela, Cohapi a développé une solution innovante qui allie l'expertise d'une équipe de Chief Hapiness Officer et la performance digitale d'outils collaboratifs.

Fondatrice : Nesrine Smati

Fifty : propose via une application web des micro-actions d'émancipation, personnalisées avec de l'IA, ludiques et quantifiées. Les entreprises reçoivent une fois par mois des rapports de données anonymes.

Fondatrice : Alexia Cordier

GeoKaps : est une plateforme d'identification en temps réel des besoins et des opportunités de consommation sur les réseaux sociaux. Elle structure les données des conversations sur les réseaux sociaux.

Fondatrice : Hélène Lucien

Key Infuser : a créé le robot breveté KiOne qui attire les prospects dans les boutiques, à des événements et sur le e-commerce tout en éduquant la cible : l'utilisateur essaie facilement n'importe quel produit numérique (smartphone, périphérique connecté, applications) via le robot grâce à sa technologie tactile et à l'IA.

Fondatrice : Domitille Esnard-Domerego

Numevent : a développé une EventApp qui permet aux participants d'un évènement de disposer de l'ensemble des informations sur son smartphone et d'interagir. Elle permet à l'organisateur de donner une image moderne, innovante à son event, de gagner du temps dans sa gestion évènementielle, et permet à ses participants d'avoir une expérience enrichie.

Fondatrice : Géraldine Auret

Comme tous les autres programmes d'Orange Fab France, « Women Start » ambitionne de construire des partenariats commerciaux entre des start-up et des lignes de marché d'Orange ou de partenaires d'Orange en France et à l'international. Ce, tout en veillant à l'accompagnement managérial des start-up durant l'accélération, avec le support de mentors internes et externes.

Le réseau des Orange Fabs constitue un actif très concret d'Orange avec 14 Orange Fabs dans le monde, sur 4 continents. A ce jour, plus de 350 start-up ont été accélérées au sein de ce programme.