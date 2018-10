Orange : La Fondation Orange lance la 1ère édition du Prix Orange du Livre en Afrique

La Fondation mène depuis plusieurs années des projets visant à soutenir l'accès à la culture et aux savoirs pour tous, notamment à travers de nombreux MOOC culturels avec de grandes institutions françaises. Ainsi depuis 2009 en France, le Prix Orange du Livre récompense une œuvre littéraire écrite en français et publiée à la rentrée littéraire de janvier. Ce prix fête ses 10 ans en 2019.

La reconnaissance des talents littéraires africains

Dans le cadre de ses engagements en Afrique et de son ancrage sur le Continent, la Fondation Orange a décidé de lancer un Prix Orange du Livre en Afrique francophone. Ce Prix répond à sa volonté d'œuvrer pour la promotion des talents littéraires africains et de l'édition locale africaine.

Ce prix récompensera en 2019 un texte de fiction écrit en langue française par un écrivain africain et publié par une maison d'édition basée sur le continent africain. Les livres éligibles doivent être publiés entre le 1er janvier 2017 et le 30 octobre 2018.

Les maisons d'édition qui veulent participer ont jusqu'au 30 novembre 2018 pour envoyer deux ouvrages maximum.

Une présélection de six livres sera faite par des comités de lecture basés dans plusieurs pays et sera communiquée fin février 2019. Puis un jury, composé d'écrivains, de critiques littéraires ainsi que de personnalités reconnues dans le monde littéraire, désignera le lauréat.

La remise du Prix est prévue dans une capitale africaine entre les mois de mai et juillet 2019. En plus d'une dotation de 10.000 euros, le lauréat bénéficiera d'une campagne de promotion de son ouvrage.

Pour Christine Albanel, Présidente déléguée de la Fondation Orange, « ce nouveau prix s'inscrit dans la continuité de notre engagement depuis plus de dix ans auprès des jeunes auteurs et dans notre volonté de soutenir aujourd'hui la création littéraire africaine. »

L'Agence Culturelle Africaine, dirigée par Aminata Diop Johnson, fondatrice et directrice du Pavillon des Lettres d'Afrique sur le Salon Livre Paris, nous accompagne dans la mise en œuvre pour l'organisation de ce Prix.

Plus de détails et les modalités de participation sur le site de la Fondation Orange : https://www.fondationorange.com/Lancement-de-la-1ere-edition-du-Prix-Orange-du-Livre-en-Afrique

A propos de la Fondation Orange

La Fondation Orange est engagée dans trois domaines de mécénat : éducation, santé et culture.

En lien avec le cœur de métier d'Orange, elle souhaite, dans ces trois domaines, mettre le numérique au service des populations telles que les jeunes en difficulté scolaire ou sans qualification, les femmes en situation précaire et les personnes avec autisme afin de leur permettre de mieux s'intégrer dans la société.

Nous contribuons à la démocratisation de la culture en poursuivant notre engagement en faveur de la musique vocale (diffusion des opéras dans les cinémas) et en favorisant la diffusion de la connaissance et de la culture au plus grand nombre (MOOCs, site lecteurs.com, actions pédagogiques).

La Fondation Orange agit pour que le numérique, devenu essentiel, soit une chance pour tous. Fondation du numérique solidaire, elle intervient aujourd'hui dans 30 pays avec 8000 salariés engagés.

«vous rapprocher de l'essentiel »