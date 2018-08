Orange : Le Ministère de l’Intérieur choisit Orange Business Services pour son réseau de communications mobiles critiques dédié aux forces de sécurité

Les Réseaux Mobiles Professionnels (PMR) sont des réseaux radio indépendants à haute disponibilité traditionnellement utilisés pour des communications de groupe de type « talkie-walkie » par les services de sécurité et de secours (pompier, SAMU…) ou encore les entreprises des secteurs de l'industrie, du transport, de l'énergie… Les technologies PMR en place ne répondent plus aux besoins digitaux des entreprises qui souhaitent partager des fichiers, des images, des vidéos en temps réel de façon sécurisée. Pour répondre à ces exigences de Très Haut Débit, de sécurité et résilience, l'écosystème PMR s'oriente vers la norme LTE sur le réseau 4G pour remplacer les technologies historiques vieillissantes et bas-débit.

Fort de sa triple expertise en matière de réseau mobile, de cybersécurité et de développement d'applications de collaboration, Orange Business Services fait le choix de se positionner sur le marché des communications PMR et remporte un premier contrat d'ampleur nationale.

Un réseau mobile professionnel de nouvelle génération pour le Ministère de l'Intérieur

Le Ministère de l'Intérieur a lancé un appel d'offres pour préparer la transformation de son réseau PMR existant et répondre aux besoins digitaux croissants des forces de sécurité dans leur quotidien. Orange Business Services a été retenu pour fournir une solution de connectivité mobile 4G adaptée aux communications et applications critiques opérationnelles. La transmission des communications est assurée avec une qualité de service et une joignabilité élevées afin d'organiser les opérations terrain, même en cas de crise. Les forces opérationnelles du Ministère de l'Intérieur disposent ainsi d'une solution de communication fiable et résiliente pour échanger de vive voix ou partager instantanément des fichiers, des images et des vidéos dans leurs missions de secours, d'investigations et de filature.

Le Général Poirier-Coutansais, chef du Service des Technologies des Systèmes d'Information de la Sécurité Intérieure précise 'A l'issue d'une procédure d'achat public particulièrement disputée et innovante, le Ministère de l'Intérieur français se félicite de cette association avec un opérateur de confiance pour le transport des communications critiques au profit des unités d'intervention de la police et de la gendarmerie nationales. Ce projet revêt une importance stratégique pour l'avenir des radiocommunications des services de la sécurité intérieure'.

L'ambition d'être un nouvel acteur clé du marché de la PMR avec une offre adaptée

Développement des solutions de communication de groupe enrichie (voix, texte, photo, vidéo) dédiées aux besoins d'un chantier ou d'un hôtel, déploiement d'une couverture réseau 4G privative sur une usine ou encore garantie d'une disponibilité absolue du réseau pour les missions critiques liées à la sécurité des populations, Orange Business Services s'appuie sur son propre réseau mobile à l'échelle nationale, avec des garanties de débit et de disponibilité du service, pour développer des solutions PMR adaptées aux usages et aux exigences métiers des entreprises et des pouvoirs publics.

Les solutions développées par Orange Business Services suivront les évolutions du réseau mobile et bénéficieront à terme des performances et avantages de la 5G, qu'elles préfigurent déjà.

« Nous sommes fiers d'avoir été choisi par le Ministère de l'Intérieur pour fournir la connectivité PMR aux forces de sécurité. C'est le socle indispensable pour acheminer toutes les communications critiques dans d'excellentes conditions. Le choix du Ministère de l'Intérieur montre qu'Orange Business Services est légitime dans le domaine des réseaux mobiles professionnels sur LTE et démontre notre capacité à répondre aux besoins exigeants des utilisateurs du Ministère. Nous avons une véritable expertise du LTE et la connaissance métier pour accompagner nos clients dans cette transformation tant au niveau de la connectivité que des applications métiers qui l'enrichissent. La PMR s'inscrit pleinement dans notre stratégie qui vise à enrichir la connectivité et capitaliser sur nos atouts, tout en délivrant des services à valeur ajouté à nos clients. » déclare Didier Duriez, directeur des solutions d'Orange Business Services.

Une dizaine de pilotes PMR 4G est en cours sur des sites de grands clients dans les secteurs du transport et de l'industrie. Les analystes estiment une croissance du marché global de la PMR autour de 11% par an sur les années à venir.

