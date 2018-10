Orange : Les nouvelles offres et équipements Orange facilitent le quotidien des clients

Des gammes mobile et Internet plus généreuses

Orange propose six forfaits mobiles plus riches en data et répond ainsi à des besoins d'internet en constante augmentation (téléchargement d'applications, streaming, jeux,...).

Deux offres Internet sont lancées : « Livebox Up » et « Livebox ». En version Fibre, les débits sont améliorés respectivement jusqu'à 1Gb/s en descendant et jusqu'à 300 Mb/s. Cette amélioration des débits est également offerte aux clients qui ont déjà des offres Fibre Orange.

De nouveaux packs Open personnalisables

La gamme Open, qui regroupe Internet et mobile, s'enrichit de nouveaux packs pour répondre aux attentes de tous les profils de foyers. Il est désormais possible de composer son « pack Open Up » sur la base d'une offre Internet « Livebox Up » en y associant le forfait mobile Orange de son choix. Pour les foyers solo et les petits budgets, Orange propose aussi des « packs Open » plus généreux en data.

Les clients Open ont toujours la possibilité d'ajouter jusqu'à 4 forfaits mobiles pour équiper à prix avantageux les membres de leur foyer.

Du wifi dans toutes les pièces de la maison

Parce que les clients expriment leur volonté de capter partout chez eux de manière optimale, Orange améliore l'expérience wifi à la maison avec le « répéteur wifi » et l'interface « Mon Wifi ».

Le « répéteur wifi » de dernière génération étend la couverture wifi à la maison et permet ainsi de capter même éloigné de la Livebox. Associé à la Livebox 4, il offre une expérience wifi fluide en optimisant automatiquement le passage du wifi de la Livebox au wifi du répéteur. Plus besoin de le cacher ! Conçu par Orange, le « répéteur wifi » sait se faire discret grâce à une ligne épurée et joue le cadre photo pour une intégration parfaite dans un intérieur. Il est disponible pour 1€1 sur les offres Up (Livebox Up et Open Up)2.

Les clients disposant d'une Livebox 4 pourront bénéficier d'une nouvelle interface digitale pour optimiser leur wifi en toute simplicité avec la nouvelle fonction « Mon Wifi » de l'application « Ma Livebox »3. Ils visualiseront ainsi en un coup d'œil l'ensemble des équipements connectés à leur wifi et pourront identifier les optimisations éventuelles.

Le « décodeur TV UHD » pour une expérience TV enrichie pour tous les clients

Enfin, parce que la qualité et la richesse de l'expérience TV sont essentielles pour les familles, Orange lance un nouveau décodeur ultra compact qui sera proposé sur toutes les offres Livebox et Open. Le « décodeur TV UHD » propose l'ensemble des contenus de la TV d'Orange et est compatible avec le meilleur des technologies : TV Ultra HD , une qualité de son home cinéma Dolby Atmos avec la Fibre, connexion wifi à la Livebox. Avec sa télécommande Bluetooth plus besoin de pointer la télécommande en direction du décodeur. Il supportera à terme le tout nouveau standard Dolby Vision pour un contraste remarquable et des couleurs plus vraies que nature.

De plus, le « décodeur TV UHD » est un exemple de la démarche d'éco conception d'Orange. Sa coque est fabriquée à partir de plastique recyclé. De taille plus petite, il réduit la quantité de plastique et optimise le transport. Enfin, il a été conçu pour faciliter la réparation et le recyclage en fin de vie.

Pour en savoir plus sur les offres et retrouver le détail des tarifs : https://boutique.orange.fr/

1 soit 89€ - 88€ remboursés

2 89€ pour les autres abonnements

3 sous Android dès le 4 octobre 2018 et sous IOS d'ici la fin de l'année