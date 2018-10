Orange : Maintenant Orange c’est aussi une banque aux Antilles, en Guyane Française, à Mayotte et à la Réunion

Une offre bancaire mobile

Avec Orange Bank, Orange n'a pas simplement transféré en digital des usages bancaires traditionnels : elle les a conçus dès le départ pour le mobile. Ainsi, chez Orange Bank, la plupart des opérations et interactions entre le client et sa banque s'effectuent depuis un mobile.

Les clients Orange Bank peuvent :

envoyer de l'argent par SMS ;

bloquer temporairement leur carte et la débloquer quand ils la retrouvent ;

connaître leur solde instantanément ;

et grâce au conseiller virtuel, Djingo, avoir une réponse à leurs questions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Et pour les clients qui le souhaitent, Orange Bank s'appuie aussi sur la force du réseau de boutiques Orange avec des conseillers spécialement formés IOBSP (Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement). Dès aujourd'hui, ils accompagnent le client dans sa demande d'ouverture d'un compte bancaire, via l'interface digitale d'Orange Bank et ce dans les boutiques habilitées :

Rue de la République, Angle Rue Victor Hugo - Fort de France, Martinique

Boulevard du Houelbourg - Baie Mahault, Guadeloupe

Centre commercial Montjoly 2 - Montjoly, Guyane

112, rue Jean Chatel - Saint-Denis, La Réunion

101, rue Hubert Delisle, rond-point des 600 - Le Tampon, La Réunion

Le premier point de contact des prospects et clients avec Orange Bank, est le conseiller virtuel, Djingo.

Djingo est capable de répondre à plus de 400 thématiques de façon personnalisée. En moyenne, il traite près de 2 500 conversations par jour dont plus de 52% sont intégralement gérées par lui, sans intervention supplémentaire (source : Orange juillet 2018). En parallèle, pour les opérations plus complexes, Djingo met le client ou prospect en relation avec une équipe de plus de 200 conseillers experts des Centres de Relation Clients basés dans en France Métropolitaine.

Orange Bank propose l'essentiel des produits et services d'une banque classique : un compte bancaire, une carte bancaire , un découvert autorisé , une assurance complémentaire gratuite au choix, un livret d'épargne rémunéré à 1% , un prêt personnel . L'offre s'enrichira progressivement de nouveaux produits et services.

Une banque accessible à tous

Orange Bank propose une ouverture de compte sans condition de revenus et la gratuité de la plupart des services de banque au quotidien.

la carte bancaire Visa Orange Bank est gratuite ;

il n'y a pas de frais de tenue de compte si la carte bancaire liée au compte est utilisée au moins trois fois par mois ;

effectuer un virement SEPA occasionnel, immédiat ou différé, est gratuit dès lors que le client procède par lui-même au virement depuis son appli.

Au lancement, les clients Orange Bank peuvent bénéficier d'une offre de bienvenue de 80 euros offerts en utilisant leur carte bancaire et de 40 euros supplémentaires s'ils sont déjà clients Orange, Sosh ou Koifé ! soit jusqu'à 120 euros offerts.

Les clients bénéficient également d'une offre de parrainage, à J+4 après l'ouverture du compte. Cette offre permet de bénéficier 500 euros soit 50 euros par parrainage réalisé dans la limite de 10 parrainages par an .

Paul de Leusse, Directeur Général Adjoint d'Orange en charge des Services Financiers Mobiles, et Directeur Général d'Orange Bank a déclaré : « Le lancement de nos services bancaires dans les Départements et Régions d'Outre-Mer marque une nouvelle étape importante dans le développement d'Orange Bank. Nous sommes ravis d'offrir dès aujourd'hui l'accès à une banque mobile qui a déjà fait ses preuves dans l'hexagone. Orange Bank a été récemment classée en tête des banques françaises pour la qualité de son expérience client digitale* et elle a été élue, par meilleurebanque.com, la banque en ligne la moins chère pour les jeunes** ».

* Agence D-Rating, Juillet 2018

** Trophée de la banque décerné par meilleurebanque.com en 2019 dans la catégorie « banque en ligne - national » sur le profil Jeunes - de 25 ans.

Orange Bank, au cœur de la diversification de services d'Orange

Le lancement de l'offre Orange Bank illustre l'ambition de diversification des services d'Orange, notamment dans les services financiers sur mobile qui offrent des perspectives de croissance importantes. Orange dispose d'une parfaite connaissance des usages des clients et de leurs attentes en termes d'immédiateté, de simplicité et de fluidité. Le Groupe possède également une expertise reconnue dans les services financiers avec Orange Money qui compte désormais plus de 40 millions de clients sur la zone Afrique et Moyen-Orient. Cette expertise a été renforcée par la prise d'une participation majoritaire dans Groupama Banque en 2016, devenue Orange Bank en 2017. L'ambition d'Orange Bank est d'atteindre plus de 2 millions de clients en France d'ici 10 ans.