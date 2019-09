Orange : OCS et Canal+ renouvellent leur contrat

11/09/2019 | 15:49

OCS et Canal+ annoncent le renouvellement de leur contrat de distribution pluriannuel qui permet aux abonnés du Groupe Canal+ de bénéficier de tous les programmes d'OCS.



OCS, qui a atteint 3,3 millions d'abonnés au 30 juin 2019, bénéficie également de l'accès au premier parc d'abonnés de télévision payante en France. Le Groupe Canal+ est aujourd'hui le premier distributeur d'OCS.



Lancé fin 2008, OCS propose un service de 4 chaînes et des milliers de programmes à la demande.



