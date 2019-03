Orange : Publication des éléments de rémunération variable du président-directeur général et des directeurs généraux délégués (15 mars 2019)

Information réglementée

Paris, le 15 mars 2019

Publication des éléments de rémunération variable du président-directeur général et des directeurs généraux délégués

Le Conseil d'administration d'Orange réuni le15 mars 2019 a arrêté, sur proposition du comité de gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale, les décisions suivantes concernant la rémunération des dirigeants mandataires sociaux :

Rémunération au titre de l'exercice2018

L'assemblée générale du 4 mai 2018 a portéla rémunération de Stéphane Richard à 950 000 euros annuels et maintenu celles de Ramon Fernandez et Gervais Pellissier à 600 000 euros annuels. Calculée prorata temporis, leur rémunération fixe annuellerespective s'est élevée à 932 930 euros et 600 000 euros.

La structure de la part variable annuelle reposait sur une moyenne pondérée de quatreindicateurs, mettant l'accent sur la croissance du Groupe, sa rentabilité, l'expérience clientet la performance sociale.

Stéphane Richardbénéficiait en 2018 d'une partvariable à objectifs atteints de 80 % de sa rémunération annuelle fixe pouvant surperformer à 100 %. Ramon Fernandez et GervaisPellissier, bénéficiaient pour 2018 d'une part variable, à objectifs atteints,plafonnée à 60 % de la rémunération annuelle fixe.

Après examen des niveaux de réalisation des indicateurs, le conseil d'administration aarrêté la part variable annuelle de leur rémunération 2018 comme suit :

- Pour Stéphane Richard : 626 124 euros (65,91 % de sa rémunération fixe) ;

- Pour Ramon Fernandez : 294 235 euros (49,04 % de sa rémunération fixe) ;

- Pour Gervais Pellissier : 294 235 euros (49,04 % de sa rémunération fixe).

Les dirigeants mandataires sociaux bénéficient également, au titre de leur mandat, des résultats du LTIP 2016-2018 représentant un enjeu de 40 % de leur rémunération fixe annuelle du 1er janvier 2016 en numéraire.

L'application du résultat (sans modulation) de 83 % du LTIP 2016-2018 donne :

- Pour Stéphane Richard : 300 000 euros ;

- Pour Ramon Fernandez : 200 000 euros ;

- Pour Gervais Pellissier : 200 000 euros.

Principes et critères de rémunération au titre de l'exercice2019

Le Conseil d'administration a décidé de maintenir inchangées les rémunérations fixes annuelles du président-directeur général (950 000 euros) et des directeurs généraux délégués (600 000 euros).

La structure de la part variable annuellereste inchangée, mais avec l'introduction de deux nouveaux indicateurs Ressources Humaines : le NPS apprenant et le TFRAC qui remplacent le taux de managers formés aux modes collaboratifs et le taux de satisfaction Plazza.

Le montant cible de la rémunération variable à objectifs atteints reste inchangé : 80 % de la rémunération fixe pour le président-directeur général (avec une surperformance pouvant aller jusqu'à 100 %), et 60 % de la rémunération fixe pour les directeurs généraux délégués.

Le principe d'une rémunération exceptionnelle dans certaines circonstances que le Conseild'administration devraprécisément communiquées et justifiées est supprimé.

Enfin, le Conseil d'administration a décidé de la mise en place d'un nouveau plan LTIP en actions de performance pour la période 2019-2021, dans la continuité du plan précédent et sous réserve de son approbation par l'Assemblée générale des actionnaires le 21 mai 2019. Pour le président-directeur général ce plan représenteun maximum d'environ 50 % de sa rémunération fixe annuelle (35 000 actions), et est inchangé à un maximum d'environ 40 % de leur rémunération fixe pour les directeurs généraux délégués (18 000 actions).

