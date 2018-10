Orange : Résultats financiers au 30 septembre 2018

Communiqué de presse

Paris, le 25 octobre 2018

Résultats financiers au 30 septembre 2018

Poursuite d'une croissance soutenue de l'EBITDA ajusté

T3 2018 variation variation 9M 2018 variation variation à base en données à base en données En millions d'euros comparable historiques comparable historiques Chiffre d'affaires 10 307 0,6 % 1,0 % 30 570 1,3 % 0,9 % EBITDA ajusté* 3 687 3,0 % 3,0 % 9 671 3,2 % 2,8 % CAPEX (hors licences) 1 772 10,9 % 10,9 % 5 141 6,0 % 5,5 % Cash-Flow Opérationnel 1 915 (3,5)% (3,5)% 4 530 0,1 % (0,2)%

Les neuf premiers mois de l'année confirment l'accélération par rapport à l'année 2017 de la croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA ajusté avec, au 3ème trimestre, une croissance toujours soutenue de l'EBITDA ajusté à +3%.

Sur les neuf premiers mois de 2018, la croissance du chiffre d'affaires de +1,3% dépasse celle de l'ensemble de l'année 2017 (+1,2%). Au 3 ème trimestre, le chiffre d'affaires a bien résisté avec une évolution de +0,6% sur un an, dans un environnement concurrentiel encore plus intense sur nos principaux marchés, notamment en France et en Espagne.

La croissance de l'EBITDA ajusté à +3,2% sur neuf mois confirme l'objectif d'accélération en 2018 par rapport à 2017. Le 3 ème trimestre confirme la tendance du trimestre précédent à +3,0% avec une poursuite des efforts sur les coûts. Sur les activités télécoms, la marge d'EBITDA ajusté s'améliore par rapport à 2017 de +0,7 point sur les neuf premiers mois de l'année et de +1,0 point au 3 ème trimestre.

En ligne avec les 7,4 milliards d'euros prévus sur l'ensemble de l'année, les CAPEX s'élèvent à 5,141 milliards d'euros, en augmentation de +6,0% à base comparable. En France, grâce à ces investissements, Orange se positionne de nouveau n°1 pour la qualité de son réseau mobile dans l'enquête 2018 de l'Arcep.

Le 3ème trimestre montre aussi une solide performance commerciale, notamment :

En France, où le succès des nouvelles offres contribue à la croissance de la base clients fixe haut débit avec également un record historique pour un 3 ème trimestre sur la fibre ;

En Espagne, où l'évolution nette de la base fixe haut débit est de retour à la croissance grâce à la fibre et au succès de la stratégie TV d'agrégateur de contenus incluant le football ;

En Europe, avec une accélération de la croissance des forfaits mobiles et haut débit fixe tirée par le succès des offres convergentes Love ;

En Afrique & Moyen-Orient où nous continuons l'accélération de la 4G qui atteint le palier des 15 millions de clients 4G à la fin du 3ème trimestre, soit une croissance de +57% sur un an.



Perspectives 2018 et à moyen terme

Sur la base de ces résultats, Orange confirme ses objectifs pour 2018 :





Croissance de l'EBITDA ajusté supérieure à celle réalisée en 2017 à base comparable ;

CAPEX en augmentation, pour atteindre un pic annuel de 7,4 milliards d'euros en 2018 ;

Croissance du Cash-Flow Opérationnel supérieure à celle de 2017 à base comparable ;

Maintien de l'objectif d'un ratio dette nette/EBITDA ajusté des activités télécoms autour de 2x à moyen terme pour préserver la solidité financière d'Orange et sa capacité d'investissement ;

Versement d'un dividende de 0,70 euro par action au titre de l'exercice 2018 (sous réserve d'approbation par l'Assemblée générale annuelle 2019). Cette augmentation du dividende de 5 centimes d'euro est incluse dans l'acompte sur dividende de 0,30 euro par action qui sera versé le 6 décembre.

Pour 2019 et 2020, croissance de l'EBITDA ajusté, diminution des CAPEX et croissance du Cash-Flow Opérationnel.

Commentant la publication des résultats de l'activité du 3ème trimestre 2018, Stéphane Richard, Président-Directeur Général du Groupe Orange a déclaré :

« Le Groupe a confirmé sa bonne dynamique au cours de ce troisième trimestre, avec une hausse du chiffre d'affaires de +0,6% en dépit d'une concurrence particulièrement forte dans nos marchés clés, tout en maintenant une croissance solide de notre EBITDA à +3,0%, signe de la pertinence de notre stratégie.

En France, malgré le contexte concurrentiel, nos bases ont progressé de 82 000 clients sur les forfaits mobiles et 157 000 clients sur la fibre. Cette performance commerciale a été soutenue par nos investissements dans les réseaux (Orange vient d'être classée n°1 par l'Arcep pour la qualité de son réseau mobile pour la 8ème année consécutive) et par une stratégie marketing affinée, alliant montée en valeur et lancement d'une nouvelle offre broadband double-play par Sosh. La croissance du chiffre d'affaires, combinée à une maitrise des coûts, permettent à Orange France de confirmer la progression soutenue de son EBITDA.

Une stratégie similaire permet à l'Espagne de soutenir ses ventes broadband et d'abonnement TV grâce aux investissements dans la fibre et de répondre à l'agressivité de nos concurrents sur le mobile de manière ciblée.

En Europe, zone où la croissance atteint 1,6% grâce à notre stratégie de convergence, je tiens notamment à souligner le pas important franchi par Orange Pologne dans le développement de sa stratégie « Orange One », qui s'est traduit par un retour à la croissance ce trimestre.

Nos activités en Afrique et au Moyen-Orient maintiennent un bon niveau de croissance, malgré des difficultés opérationnelles conjoncturelles en Côte d'Ivoire. Je souligne tout particulièrement les bonnes performances du Burkina Faso et de la République Démocratique du Congo, qui a aussi retrouvé le chemin de la croissance.

Orange Business Services continue enfin de progresser dans le domaine des services, avec une dynamique toujours soutenue sur les activités de cyberdéfense et le cloud. »

Les données financières de ce communiqué sont des données non auditées.

Afin de rendre les données 2017 comparables avec celles de 2018, les résultats de 2017 sont ajustés des variations de périmètre et de change intervenus sur la période. A fin septembre, leur impact est respectivement de +71 et -194 millions d'euros sur le chiffre d'affaires, de -2 et

-37 millions d'euros sur l'EBITDA ajusté, de +1 et -26 millions d'euros sur les CAPEX et de -3 et

-10 millions d'euros sur le Cash-Flow Opérationnel. Les variations de périmètre résultent principalement de l'intégration de Business & Decision, et les variations de change résultent essentiellement de l'évolution du Dollar US, de la Livre égyptienne, du Dinar jordanien et du Franc guinéen par rapport à l'euro.

Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site Internet d'Orange, à la rubrique « Investisseurs / Résultats et présentations » :

www.orange.com

Indicateurs-clés

Données au 30 septembre

2018 2017 2017 variation variation à base en données à base en données En millions d'euros comparable historiques comparable historiques Chiffre d'affaires 30 570 30 174 30 297 1,3 % 0,9 % Dont : France 13 524 13 364 13 362 1,2 % 1,2 % Espagne 3 974 3 890 3 890 2,2 % 2,2 % Europe 4 185 4 132 4 108 1,3 % 1,9 % Afrique & Moyen-Orient 3 834 3 651 3 756 5,0 % 2,1 % Entreprises 5 314 5 354 5 391 (0,7)% (1,4)% Opérateurs Internationaux & Services Partagés 1 132 1 220 1 234 (7,2)% (8,2)% Éliminations intra-Groupe (1 395) (1 437) (1 444) - - EBITDA ajusté* 9 671 9 372 9 411 3,2 % 2,8 % dont activités télécoms 9 761 9 416 9 455 3,7 % 3,2 % En % du chiffre d'affaires 31,9 % 31,2 % 31,2 % 0,7 pt 0,7 pt dont Orange Bank (92) (44) (44) 110,1 % 110,1 % CAPEX (hors licences) 5 141 4 848 4 873 6,0 % 5,5 % dont activités télécoms 5 111 4 811 4 836 6,2 % 5,7 % En % du chiffre d'affaires 16,7 % 15,9 % 16,0 % 0,8 pt 0,8 pt dont Orange Bank 30 37 37 (17,9)% (17,9)% Cash-Flow Opérationnel 4 530 4 525 4 538 0,1 % (0,2)%

Données trimestrielles

T3 2018 T3 2017 T3 2017 variation variation à base en données à base en données En millions d'euros comparable historiques comparable historiques Chiffre d'affaires 10 307 10 250 10 209 0,6 % 1,0 % Dont : France 4 572 4 533 4 532 0,9 % 0,9 % Espagne 1 340 1 333 1 333 0,5 % 0,5 % Europe 1 411 1 389 1 392 1,6 % 1,3 % Afrique & Moyen-Orient 1 310 1 263 1 264 3,7 % 3,6 % Entreprises 1 785 1 825 1 777 (2,2)% 0,4 % Opérateurs Internationaux & Services Partagés 374 412 415 (9,2)% (10,0)% Éliminations intra-Groupe (483) (504) (506) - - EBITDA ajusté* 3 687 3 581 3 581 3,0 % 3,0 % dont activités télécoms 3 718 3 597 3 597 3,3 % 3,3 % En % du chiffre d'affaires 36,1 % 35,1 % 35,2 % 1,0 pt 0,8 pt dont Orange Bank (31) (17) (17) 89,0 % 89,0 % CAPEX (hors licences) 1 772 1 597 1 597 10,9 % 10,9 % dont activités télécoms 1 762 1 586 1 586 11,1 % 11,1 % En % du chiffre d'affaires 17,1 % 15,5 % 15,5 % 1,6 pt 1,6 pt dont Orange Bank 10 12 12 (13,7)% (13,7)% Cash-Flow Opérationnel 1 915 1 983 1 983 (3,5)% (3,5)%

* Les ajustements de présentation de l'EBITDA sont décrits à l'annexe 2.

Analyse des chiffres-clés du Groupe

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du Groupe Orange s'élève à 10,307 milliards d'euros au 3ème trimestre 2018, en croissance de +0,6% à base comparable (+58 millions d'euros). Sur les 9 premiers mois, la hausse du chiffre d'affaires est de +1,3% (+0,9% hors impact favorable des offres de livres audio et de lecture numérique). Ce ralentissement s'explique par un environnement concurrentiel encore plus intense que précédemment et par la baisse du chiffre d'affaires équipements et services aux opérateurs. Au niveau Groupe, les principaux services affichent les performances suivantes :

Les revenus de la Convergence, commercialisée dans l'ensemble des pays européens, poursuivent leur croissance de +9,5% au 3ème trimestre et +11,4% sur les 9 premiers mois de 2018.

Le chiffre d'affaires des services mobiles seuls progresse de +1,3% au 3ème trimestre et de +1,5% sur les 9 premiers mois de l'année, porté notamment par la croissance continue du prépayé en Afrique & Moyen-Orient.

Les revenus des services fixes seuls diminuent de -3,1% au 3ème trimestre (-3,3% sur 9 mois), du fait de la migration vers les services convergents et du tassement des services fixes bas débit.

Le chiffre d'affaires de l'IT et les services d'intégration progressent de +7,9% au 3ème trimestre. Sur les 9 premiers mois la progression est de +6,9%, notamment tirés par les revenus du Cloud et de la Cyberdéfense qui augmentent respectivement de +10% et +16%.

Les revenus des services aux opérateurs diminuent de -4,1% au 3ème trimestre (-3,1% sur 9 mois), impactés par de moindres co-financements sur la fibre en France par rapport au trimestre précédent et par la décroissance des services aux opérateurs internationaux.

Le chiffre d'affaires des ventes d'équipements est en baisse de -2,1% au 3ème trimestre et en hausse de +2,9% sur 9 mois.

Evolution de la base clients

La base clients convergents compte 10,778 millions de clients sur l'ensemble du Groupe au 30 septembre 2018, en hausse +7,2% en un an à base comparable. Cette base clients inclut 6,119 millions clients en France, 3,123 millions en Espagne, 1,536 million en Europe.

La base clients mobiles compte 200,922 millions de clients au 30 septembre 2018, en progression de +0,9% en un an grâce à un retour à un niveau de ventes nettes positif au 3ème trimestre (1,917 million de nouveaux clients). La hausse des forfaits mobiles (+2,2% sur un an) dépasse celle des clients prépayés (+0,1%).

Le haut débit fixe totalise 19,866 millions de clients sur l'ensemble du Groupe au 30 septembre 2018, en hausse de +3,6% sur un an. Le très haut débit fixe, avec 5,890 millions de clients, est en progression de +36% sur un an.

Les services de TV totalisent 9,374 millions de clients au 30 septembre 2018, en hausse de +5,7% sur un an.

EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté du Groupe s'élève à 3,687 milliards d'euros au 3ème trimestre 2018, en hausse de +3,0% à base comparable, en ligne avec les trimestres précédents. Sur les 9 premiers mois, cette progression est de +3,2% (+1,9% hors impact favorable des offres de livres audio et de lecture numérique). Par rapport au 2ème trimestre, le ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires, principalement sur des activités à moindre marge (équipements et IT), est compensé notamment par des charges commerciales plus faibles.

L'EBITDA ajusté des activités télécoms s'élève à 3,718 milliards d'euros au 3ème trimestre, en hausse de +3,3% à base comparable et le taux de marge s'établit à 3­6,1% (+1,0 point sur un an). Sur les 9 premiers mois, l'EBITDA ajusté des activités télécoms progresse de +3,7%. Cette croissance est générée principalement par la performance de la France, de l'Espagne et de l'Afrique & Moyen-Orient.

CAPEX

Les CAPEX du Groupe s'élèvent à 5,141 milliards d'Euros sur les 9 premiers mois de l'année, en augmentation de +6% à base comparable, ce niveau de hausse est le fait d'un cadencement différent cette année, qui présente un effort comparativement plus important au 3ème trimestre. Ce niveau d'investissement est en ligne avec l'objectif annuel de 7,4 milliards de CAPEX sur l'année 2018. Le taux de CAPEX des activités télécoms rapporté au chiffre d'affaires s'établit à 16,7% (+0,8 point sur un an).

Le Groupe accélère les déploiements de la fibre. Ainsi, au 30 septembre 2018, le Groupe totalise 30,8 millions de foyers raccordables au très haut débit (soit +6,2 millions sur un an, +25,1%), dont 13,3 millions en Espagne, 10,9 millions en France, 3,2 millions en Pologne et 2,3 millions en Roumanie (suite à l'accord de partage croisé des réseaux avec Telekom Romania).

Les investissements dans les services mobiles 4G et 4G+ restent soutenus, avec l'accélération des déploiements de sites 4G en France, en Espagne et en Afrique & Moyen-Orient (notamment au Mali, au Maroc, au Sénégal et en Côte d'Ivoire). En France, les efforts d'investissement du Groupe dans les réseaux mobiles se traduisent dans les résultats de l'enquête annuelle 2018 de l'Arcep qui classe Orange n°1 pour la qualité de son réseau.

Evolution du portefeuille d'actifs

Orange a conclu le 14 août 2018 l'acquisition de 100% du capital de Basefarm Holding AS, un acteur majeur des infrastructures et des services de gestion des applications critiques cloud en Europe. Cette acquisition vient renforcer la position d'Orange Business Services, déjà leader en France et acteur significatif en Europe, sur le marché des fournisseurs de services de cloud computing.

Analyse par secteur opérationnel

France

T3 2018 variation variation 9M 2018 variation variation à base en données à base en données En millions d'euros comparable historiques comparable historiques Chiffre d'affaires 4 572 0,9 % 0,9 % 13 524 1,2 % 1,2 % Services facturés aux clients 2 755 2,1 % 2,1 % 8 238 2,4 % 2,4 % Convergence 1 126 10,7 % 10,7 % 3 322 12,3 % 12,3 % Mobile Seul 587 (2,5)% (2,5)% 1 770 (2,1)% (2,1)% Fixe Seul 1 041 (3,4)% (3,4)% 3 146 (4,0)% (4,0)% Fixe Seul haut débit 644 3,1 % 3,1 % 1 925 1,9 % 1,9 % Fixe Seul bas débit 397 (12,2)% (12,2)% 1 221 (12,0)% (12,0)% Services aux opérateurs 1 355 (2,2)% (2,1)% 3 970 (2,1)% (2,1)% Ventes d'équipements 349 2,6 % 2,6 % 959 4,3 % 4,3 % Autres revenus 114 2,5 % 2,5 % 355 2,8 % 2,8 %

Au 3ème trimestre 2018, le chiffre d'affaires de la France est en croissance à base comparable pour le 6ème trimestre consécutif. Grâce à la poursuite de notre stratégie de valeur, les ARPOs fixe seul, mobile seul et convergent sont tous trois en hausse.

Le chiffre d'affaires progresse sur un an, à base comparable, de +0,9% au 3ème trimestre 2018 après +0,6% au 2ème trimestre. Ce 3ème trimestre bénéficie, tout comme les 3 trimestres précédents, de l'impact favorable lié à l'inclusion des offres de livres audio et de lecture numérique. Hors cet effet, le chiffre d'affaires est quasi stable sur un an (-0,1%).

Dans un marché avec une forte intensité promotionnelle au 3ème trimestre, les bases clients d'Orange sont tirées par de bons niveaux de ventes nettes : +2,6% sur un an pour la base clients mobiles forfaits (19,123 millions de clients au 30 septembre 2018) et +2,2% sur un an pour la base clients haut-débit fixe (11,389 millions de clients), avec une croissance toujours soutenue de la fibre (+31,1%), soit le meilleur 3ème trimestre pour la fibre.

Le chiffre d'affaires de la Convergence croît de +10,7% ainsi que l'ARPO Convergent, en hausse de +4% au 3ème trimestre, après +3,2% au 2ème trimestre. Parallèlement, la base clients convergents est en progression de +4,6% sur un an pour les accès haut débit fixe convergents à 6,119 millions de clients au 30 septembre 2018 et de +7,4% sur un an des cartes SIM rattachées à des offres convergentes (9,620 millions).

Les revenus du Mobile Seul enregistrent une baisse de -2,5% sur un an. L'ARPO Mobile Seul progresse lui de +2,7% grâce à l'amélioration du mix des offres mobiles.

Le chiffre d'affaires du Fixe Seul haut débit est en hausse de +3,1% au 3ème trimestre 2018 après +0,7% au 2ème trimestre. L'ARPO Fixe Seul haut débit croît de +3% au 3ème trimestre après +2,6% au 2ème trimestre. Parallèlement, les revenus du Fixe Seul bas débit poursuivent leur baisse tendancielle (-12,2% au 3ème trimestre 2018).

Le chiffre d'affaires des services aux opérateurs est en recul de -2,2% au 3ème trimestre 2018 (après -1,3% au 2ème trimestre). Le chiffre d'affaires relatif au dégroupage poursuit sa décroissance en lien avec la pénétration de la fibre et reste impacté, sur les 9 premiers mois, par la baisse des tarifs réglementés du dégroupage au 1er janvier 2018.

Espagne

T3 2018 variation variation 9M 2018 variation variation à base en données à base en données En millions d'euros comparable historiques comparable historiques Chiffre d'affaires 1 340 0,5 % 0,5 % 3 974 2,2 % 2,2 % Services facturés aux clients 973 (0,2)% (0,2)% 2 893 1,7 % 1,7 % Convergence 539 0,8 % 0,8 % 1 603 3,6 % 3,6 % Mobile Seul 309 (1,9)% (1,9)% 918 (0,8)% (0,8)% Fixe Seul 125 (0,9)% (0,9)% 370 0,2 % 0,2 % Services aux opérateurs 211 6,4 % 6,4 % 582 3,8 % 3,8 % Ventes d'équipements 155 (2,1)% (2,1)% 499 3,0 % 3,0 %

Orange Espagne retrouve la croissance sur la base clients haut débit fixe grâce à la dynamique toujours très soutenue de la fibre et à des offres TV incluant le football qui attirent les clients haut de marché. La bonne performance commerciale dans un contexte de forte intensité concurrentielle valide la stratégie établie.

Le chiffre d'affaires est en croissance de +0,5% au 3ème trimestre 2018 après +1,8% au 2ème trimestre. Cette moindre croissance est liée à la baisse des tarifs des terminaisons mobiles (elle serait de +1,4% sans cet effet), à un tassement des ventes d'équipements (-2,1% au 3ème trimestre après -0,4% au 2ème) et à un ralentissement des services facturés aux clients (-0,2%). Les revenus des services aux opérateurs enregistrent eux une forte hausse.

L'évolution des bases clients est positive malgré un contexte de forte concurrence sur l'entrée de marché mobile et haut débit fixe. La base clients mobiles forfaits hors machine-to-machine progresse de +0,7% sur un an (11,5 millions de clients). La base clients fixe haut débit croît de nouveau de 13 000 ventes nettes (4,14 millions de clients au 30 septembre 2018) tirée par le succès de la fibre : 158 000 ventes nettes au 3ème trimestre et 2,721 millions de clients (+30,6% sur un an). La fibre représente désormais 65,8% de la base clients haut débit fixe (+16 points sur un an). La base clients TV est en hausse de 46 000 ventes nettes au 3ème trimestre pour atteindre 685 000 clients, soit 17% de la base clients haut débit fixe, en progression de +2 points sur un an. Cette performance reflète le succès de la stratégie ouverte et d'agrégateur de contenus premium d'Orange Espagne. La base clients convergents résidentiel progresse de +1,2% sur un an (3,123 millions de clients).

Le chiffre d'affaires de la Convergence est en hausse de +0,8% au 3ème trimestre 2018 après +3,1% au 2ème trimestre. L'ARPO convergent est en légère décroissance (-0,3%) au 3ème trimestre, dans un contexte de très forte intensité concurrentielle du marché. La base clients convergents représente 85,1% des clients du Fixe Haut-débit grand public (+2,3 points en un an).

Le chiffre d'affaires du Mobile Seul est en baisse de -1,9% au 3ème trimestre après une hausse de +2,6% au 2ème trimestre, avec néanmoins un mix-clients toujours caractérisé par une baisse moins marquée des forfaits comparée à celle des prépayés. L'ARPO Mobile Seul reste stable au 3ème trimestre à 12,6 euros.

Le chiffre d'affaires du Fixe Seul est en baisse de -0,9% au 3ème trimestre 2018 après une augmentation de +0,6% au 2ème trimestre. L'ARPO Fixe Seul haut débit est en augmentation de +1,7% au 3ème trimestre après une augmentation de +3,9% au 2ème trimestre.

Les services aux opérateurs affichent une hausse de +6,4% au 3ème trimestre 2018 après une diminution de -0,6% au 2ème trimestre 2018 liée à la bonne dynamique des services aux opérateurs internationaux.

Europe

T3 2018 variation variation 9M 2018 variation variation à base en données à base en données En millions d'euros comparable historiques comparable historiques Chiffre d'affaires 1 411 1,6 % 1,3 % 4 185 1,3 % 1,9 % Services facturés aux clients 886 2,6 % 2,2 % 2 615 1,9 % 2,1 % Convergence 122 52,9 % 51,9 % 335 56,7 % 57,2 % Mobile Seul 559 (1,1)% (1,4)% 1 651 (2,5)% (2,4)% Fixe Seul 170 (8,4)% (9,2)% 527 (8,3)% (7,9)% IT & services d'intégration 35 8,8 % 8,0 % 102 21,5 % 21,9 % Services aux opérateurs 285 (2,1)% (2,4)% 859 1,3 % 1,5 % Ventes d'équipements 207 5,6 % 6,3 % 605 3,3 % 4,4 % Autres revenus 32 (14,9)% (15,4)% 106 (19,7)% (12,5)%

L'Europe affiche un revenu en hausse tiré notamment par la Convergence qui maintient son développement rapide. La croissance du chiffre d'affaires de la Pologne redevient positive.

Le chiffre d'affaires de l'Europe (pour rappel la Pologne, la Belgique, la Roumanie, le Luxembourg, la Slovaquie et la Moldavie) est en augmentation de +1,6% au 3ème trimestre 2018 à base comparable après +0,3% au 2ème trimestre. La progression des services facturés aux clients s'améliore aussi, s'établissant à +2,6% au 3ème trimestre après +2,0% au 2ème trimestre, tandis que les ventes d'équipements sont de nouveau en hausse de +5,6% après un tassement à -0,4% au 2ème trimestre.

La base clients mobiles forfaits (18,873 millions hors machine-to-machine) progresse sur un an de +1,1% au 3ème trimestre après +1,2% au 2ème trimestre, avec une amélioration dans l'ensemble des pays. La base clients haut-débit fixe (3,173 millions) croît de +11,8% au 3ème trimestre après +12,9% au 2ème trimestre. Le très haut débit fixe atteint 698 000 clients au 30 septembre 2018.

Le chiffre d'affaires de la Convergence poursuit son développement rapide, en hausse de +52,9% au 3ème trimestre après +57,8% au 2ème trimestre. La base de clients convergents (1,536 million au 30 septembre 2018) augmente sur un an de +38,0% au 3ème trimestre, principalement en Pologne, en Roumanie et en Belgique.

Les revenus du Mobile Seul enregistrent une diminution de -1,1% au 3ème trimestre 2018 après -3,6% au 2ème trimestre, liée essentiellement à la migration vers les offres convergentes.

Le chiffre d'affaires du Fixe Seul, généré pour l'essentiel par la Pologne, est en diminution de -8,4% au 3ème trimestre 2018 après -6,5% au 2ème trimestre.

De même, la croissance de l'IT et des services d'intégration au 3ème trimestre (+8,8% après +33,8% au 2ème trimestre) est tirée essentiellement par la Pologne.

Les services aux opérateurs ralentissent à -2,1% au 3ème trimestre 2018 après +2,3% au 2ème trimestre, en lien avec une moindre contribution des services mobiles aux opérateurs.

Afrique & Moyen-Orient

T3 2018 variation variation 9M 2018 variation variation à base en données à base en données En millions d'euros comparable historiques comparable historiques Chiffre d'affaires 1 310 3,7 % 3,6 % 3 834 5,0 % 2,1 % Services facturés aux clients 1 079 6,7 % 6,6 % 3 148 7,6 % 4,7 % Mobile Seul 964 6,5 % 6,0 % 2 821 8,1 % 4,9 % Fixe Seul 113 7,3 % 10,7 % 318 2,5 % 1,5 % IT & services d'intégration 2 82,6 % 98,9 % 9 85,9 % 114,2 % Services aux opérateurs 204 (11,7)% (11,6)% 607 (8,3)% (10,9)% Ventes d'équipements 18 16,8 % 11,9 % 58 35,2 % 29,8 % Autres revenus 9 62,3 % 68,1 % 22 (2,5)% (4,7)%

L'Afrique & Moyen-Orient poursuit sa trajectoire de croissance avec une hausse du chiffre d'affaires et une base clients mobiles en augmentation séquentielle.

L'Afrique & Moyen-Orient affiche un chiffre d'affaires en hausse de +3,7% à base comparable au 3ème trimestre 2018 après +5,2% au 2ème trimestre. Les services facturés aux clients continuent d'afficher une croissance solide de +6,7% au 3ème trimestre après +7,7% au 2ème, portée notamment par Orange Money, avec un taux de croissance de +34% sur un an au T3, et par la data. 5 pays affichent des croissances à 2 chiffres dont le Burkina Faso (+14,6%), l'Egypte (+11,0%) et la RDC (10,7%).

La base clients mobile de l'Afrique & Moyen-Orient est stable sur un an à 118,25 millions de clients au 30 septembre 2018, malgré l'impact de l'évolution des réglementations. La base clients 4G enregistre une croissance de +57% sur un an pour franchir le cap des 15 millions au 3ème trimestre 2018.

Le revenu des services Mobile Seul croît de +6,5% au 3ème trimestre après +8,5% au 2ème trimestre, tiré entre autres par le développement de la data et une résilience continue sur la voix.

Le chiffre d'affaires des services Fixe Seul progresse pour sa part de +7,3% au 3ème trimestre après -1,1% au 2ème trimestre, avec notamment un nombre de clients fixe haut débit en hausse de 18,5% au 3ème trimestre (917 000 au 30 septembre 2018).

Le chiffre d'affaires des services aux opérateurs est en baisse de -11,7% au 3ème trimestre après -6,2% au 2ème trimestre, compte tenu notamment d'un niveau moindre de l'activité de transit international.

Entreprises

T3 2018 variation variation 9M 2018 variation variation à base en données à base en données En millions d'euros comparable historiques comparable historiques Chiffre d'affaires 1 785 (2,2)% 0,4 % 5 314 (0,7)% (1,4)% Fixe Seul 992 (3,0)% (3,4)% 2 988 (2,7)% (4,5)% Voix 342 (5,1)% (5,3)% 1 040 (3,8)% (4,5)% Données 650 (1,9)% (2,4)% 1 948 (2,1)% (4,5)% IT & services d'intégration 561 4,0 % 15,1 % 1 610 4,7 % 6,2 % Mobile 6 232 (11,8)% (11,8)% 716 (4,0)% (4,0)%

Les services IT et d'intégration poursuivent leur croissance mais le chiffre d'affaires enregistre une baisse en données à base comparable liée aux services "legacy" et à un effet de base de vente d'équipements mobiles au T3 2017.

Le chiffre d'affaires du secteur Entreprises est en diminution de -2,2% au 3ème trimestre 2018 en données à base comparable, ce chiffre serait limité à -0,5% en neutralisant une vente exceptionnelle d'équipements mobiles intervenue au 3ème trimestre 2017.

L'IT et les services d'intégration enregistrent une progression de +4,0% au 3ème trimestre 2018 après +9,7% au 2ème trimestre. Les relais de croissance poursuivent leur développement soutenu, notamment les revenus du Cloud et de la Cyberdéfense qui augmentent respectivement de +10% et +16% sur un an.

Les services de Données enregistrent une baisse de -1,9% au 3ème trimestre après -0,9% au 2ème trimestre.

Les services de Voix s'inscrivent en recul de -5,1% au 3ème trimestre 2018 après -4,6% au 2ème trimestre.

Le Mobile diminue de -11,8% au 3ème trimestre 2018 (stable sans l'impact de la vente exceptionnelle d'équipements mobiles mentionnée précédemment).

Opérateurs Internationaux & Services Partagés

T3 2018 variation variation 9M 2018 variation variation à base en données à base en données En millions d'euros comparable historiques comparable historiques Chiffre d'affaires 374 (9,2)% (10,0)% 1 132 (7,2)% (8,2)% Services aux opérateurs 287 (11,8)% (12,1)% 856 (10,6)% (11,2)% Autres revenus 87 1,1 % (1,6)% 276 5,5 % 2,5 %

Le chiffre d'affaires des Opérateurs Internationaux et Services Partagés enregistre une baisse de -9,2% à base comparable au 3ème trimestre après -5,9% au 2ème trimestre, avec le recul des services aux opérateurs internationaux sur le marché des services de la voix.

Parallèlement, la croissance des autres revenus reste positive, s'établissant à +1,1% au 3ème trimestre après +4,8% au 2ème trimestre. Les autres revenus concernent notamment les activités de pose et de maintenance des câbles sous-marins, de contenus (OCS et Orange Studio), de consulting (Sofrecom) et de sécurisation des accès TV (Viaccess).

Calendrier des événements à venir

21 février 2019 : résultats annuels 2018

Contacts

