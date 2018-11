Orange : Stéphane Richard est élu à la présidence du Conseil d’Administration de la GSMA de janvier 2019 à décembre 2020

La GSMA a annoncé aujourd'hui ses nouveaux membres élus au Conseil d'Administration pour la période de deux ans allant de janvier 2019 à décembre 2020. Stéphane Richard, Président-Directeur Général du groupe Orange, a été élu président, avec Chua Sock Koong, Directeur général du groupe SingTel, en tant que vice-président. En tant que président de la GSMA, Stéphane Richard supervisera la direction stratégique de l'organisation, qui représente plus de 750 opérateurs de téléphonie mobile dans le monde, ainsi que plus de 350 entreprises de l'écosystème de la téléphonie mobile au sens large.

«Je suis honoré d'être élu président de la GSMA et j'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec le reste du conseil, l'équipe de direction de la GSMA et tous nos membres pour apporter des solutions aux grands enjeux de notre industrie », a déclaré Stéphane Richard, Président-Directeur Général d'Orange. «Les opérateurs mobile ont un rôle clé à jouer dans la promotion d'un monde numérique plus sûr et plus inclusif et dans le développement d'infrastructures et de services essentiels à cette nouvelle ère de connectivité intelligente.»

Le Conseil de la GSMA compte 26 membres, dont 25 représentants d'opérateurs appartenant aux plus grands groupes mondiaux, ainsi que des opérateurs plus petits et indépendants. Le directeur général de la GSMA, Mats Granryd, siège également au conseil de la GSMA.

Une liste complète du Conseil de la GSMA pour la période 2019-2020 est disponible sur le site de la GSMA.

Stéphane Richard remplace Sunil Bharti Mittal, fondateur et président de Bharti Enterprises et actuel président de la GSMA, qui quittera ses fonctions à la fin du Conseil d'Administration à la fin de 2018.