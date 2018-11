Orange : Stéphane Richard est élu président de la GSMA

12/11/2018 | 11:33

Stéphane Richard, Président-Directeur Général du groupe Orange, a été élu président de la GSMA de janvier 2019 à décembre 2020, avec Chua Sock Koong, Directeur général du groupe SingTel, en tant que vice-président.



Stéphane Richard supervisera la direction stratégique de l'organisation, qui représente plus de 750 opérateurs de téléphonie mobile dans le monde, ainsi que plus de 350 entreprises de l'écosystème de la téléphonie mobile au sens large.



'Les opérateurs mobile ont un rôle clé à jouer dans la promotion d'un monde numérique plus sûr et plus inclusif et dans le développement d'infrastructures et de services essentiels à cette nouvelle ère de connectivité intelligente.' a déclaré Stéphane Richard, Président-Directeur Général d'Orange.



Stéphane Richard remplace Sunil Bharti Mittal, fondateur et président de Bharti Enterprises et actuel président de la GSMA, qui quittera ses fonctions à la fin du Conseil d'Administration à la fin de 2018.



