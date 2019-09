Orange : a signé un accord avec TDF sur 5 départements

30/09/2019 | 12:33

Orange annonce avoir signé un accord avec TDF permettant à l'opérateur de commercialiser ses offres Fibre sur les réseaux de fibre optique déployés par TDF sur les départements du Val d'Oise, des Yvelines, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Maine-et-Loire. Plus de 1 000 communes en zones peu denses sont ainsi concernées.



Orange propose ses offres dès le mois d'octobre dans le Val d'Oise, ainsi que dans les Yvelines et très prochainement en Val de Loire et en Anjou.



Déjà disponible pour 13,5 millions de logements et de locaux professionnels sur l'ensemble du territoire national, La Fibre Orange sera progressivement commercialisée sur l'ensemble des territoires où TDF déploie, situés pour l'essentiel en zones peu denses.



