Orange : accélère sa stratégie d’opérateur multi-services en Afrique

Démocratiser l'accès au numérique

Dans le domaine de la téléphonie comme dans bien d'autres, l'Afrique a sauté une étape technologique en passant directement au mobile. Les perspectives du marché des smartphones est exponentielle. On estime qu'au moins 660 millions d'Africains (contre 336 millions en 2016) devraient être équipés d'un smartphone d'ici 2020 (1).

Cette percée s'explique par plusieurs facteurs, dans lesquels Orange est pleinement mobilisé : le développement du paiement mobile (via le service Orange Money), la couverture en internet mobile qui se développe fortement (14 pays Orange en 4G) et des prix plus abordables pour assurer l'accessibilité au plus grand nombre.

Sur ce dernier point Orange innove encore aujourd'hui en s'associant à KaiOS Technologies pour démocratiser l'accès au digital en Afrique.

Début 2019, les clients africains d'Orange auront accès à une nouvelle catégorie de téléphones intelligents fonctionnant sous KaiOS, le système d'exploitation de KaiOS Technologies, qui crée un écosystème émergent de produits et de services numériques à un prix très attractif.

De plus, les clients pourront utiliser l'assistant digital Google - L'Assistant Google - en français, en anglais et en arabe pour les aider à surmonter les obstacles en matière de langue et d'alphabétisation.

Le premier produit qui sera lancé sera un « smart feature phone » 3G, puis suivra une version 4G plus tard dans l'année. Ces nouveaux téléphones permettront d'accéder aux applications telles que Twitter, Facebook, You Tube, Google Search, Google Maps et Google Assistant. Ces téléphones intelligents seront dotés de fonctionnalités avancées similaires à celles d'un smartphone à un prix abordable.

Cette offre sera disponible dans quasiment tous les pays où le Groupe est présent.

Des cours en ligne de qualité accessibles pour tous et partout

De toutes les révolutions numériques, celle du e-learning est sans doute l'une des plus structurantes pour l'Afrique. L'enseignement en ligne permettra de former les millions de professionnels dont le continent a besoin pour prendre en main son développement.

Orange, à travers son programme « Grande école numérique africaine », vise à mobiliser ses infrastructures, ses accès et son expertise pour aider l'Afrique à relever le défi de la formation des jeunes, notamment dans les métiers porteurs du numérique.

Les premiers partenaires de ce programme sont de grandes institutions françaises, comme le CNED et les Instituts Universitaires Technologiques, et la start-up OpenClassrooms pour les cours d'informatique.

Aujourd'hui, Orange annonce un nouveau partenariat avec l'Université Virtuelle de Tunis, pionnière mondiale de l'enseignement en ligne qui propose des cours numériques à tous les étudiants tunisiens depuis plus de 10 ans. Ce partenariat vise à favoriser l'accès à leurs cours et formations dans les pays d'Afrique où Orange est présent. Un partenariat analogue sera signé en décembre avec l'Université Virtuelle du Sénégal, autre référence africaine de la formation en ligne.

Repérer, soutenir et accompagner les start-up africaines

Pour la 8ème année consécutive Orange remettra lors de la soirée AfricaCom Awards, son « Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient ». Ce concours a pour objectif de récompenser les meilleurs projets de start-up africaines qui permettent d'améliorer les conditions de vie des populations locales grâce au numérique dans des domaines tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, le paiement mobile ou encore le développement durable.

La compétition, qui se déroule en deux étapes, s'est tenue dans 17 pays où Orange est présent. Dans un premier temps, sur 1 304 dossiers reçus, 49 projets innovants sont sortis gagnants et récompensés dans le pays concerné. Puis 10 projets ont été sélectionnés et présentés auprès d'un jury international composé de professionnels, investisseurs et institutions.

C'est mercredi 14 novembre que seront annoncés les 3 lauréats de cette édition 2018. Les lauréats auront droits à des dotations ainsi qu'un accompagnement pour développer leur projets. Le Prix spécial contenu, 4e lauréat international, sera dévoilé au même moment.

Pour découvrir les projets récompensés cette année : entrepreneur social 2018

Orange est présent dans 20 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte 119 millions de clients (au T3 2018). Avec 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017, cette zone est une priorité stratégique pour le Groupe. Orange Money, son offre de transfert d'argent et de service financiers sur mobile disponible dans 17 pays compte 40,2 millions de clients. Orange, opérateur multi services, partenaire de référence de la transformation numérique apporte son savoir-faire pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.

Orange est présent sur le salon AfricaCom sur le stand - Connectivity Hall - stands D1A - D1B - D2A

[1] D'après une étude du cabinet Deloitte