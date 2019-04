Orange : accord avec Axione dans 15 départements

04/04/2019 | 17:38

Le groupe annonce un accord avec Axione, délégataire chargé de l'exploitation de réseaux Très Haut Débit, dans 15 départements.



Cet accord permettra à Orange, à terme, de commercialiser ses offres d'accès internet Fibre sur 2 234 000 logements et locaux professionnels répartis sur plus de 4 000 communes dans ces départements.



' L'objectif d'Orange est de pouvoir proposer, d'ici fin 2019, ses offres Fibre à l'ensemble des foyers raccordables sur ces réseaux d'initiative publique ' indique le groupe.



' Orange est l'opérateur de référence sur la fibre et accompagne le client vers le numérique, c'est la réponse au défi de l'aménagement du territoire et de l'inclusion numérique, y compris dans des territoires ruraux ' rajoute la direction.



