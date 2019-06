Orange : accord avec Covage sur la fibre

18/06/2019 | 16:04

Orange et Covage, opérateur d'infrastructures fibre spécialisé dans la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux à très haut débit, annoncent avoir conclu un accord permettant à l'opérateur historique de déployer ses offres sur les réseaux FTTH de Covage.



Les territoires concernés à date sont les départements du Calvados, l'Essonne, la Haute-Savoie, l'Hérault, la Seine-et-Marne, la Somme, la métropole lilloise et la communauté urbaine de Dunkerque.



'Orange commercialisera ses offres d'accès internet Fibre à destination des particuliers et des professionnels en fonction du déploiement progressif des prises. Orange a par ailleurs déjà lancé la commercialisation de ses services sur Provins en Seine-et-Marne le 4 avril dernier. A terme, l'ambition de Covage est de proposer plus de 3 millions de prises à ses clients opérateurs', explique Orange.





