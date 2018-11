Orange : allié à MTM pour l'interopérabilité du mobile money

23/11/2018 | 08:50

Orange et MTN annoncent créer la co-entreprise Mowali qui permettra l'interopérabilité des paiements dans l'ensemble de l'Afrique, 'rendant possible tout transfert de fonds entre comptes de mobile money, en temps réel et à coût réduit, quel que soit l'opérateur'.



Plateforme qui connecte fournisseurs de services financiers et clients au sein d'un réseau unique, Mowali fonctionne comme une société de services, ouverte à tout fournisseur de mobile money, en Afrique, y compris les banques et les opérateurs de transfert d'argent.



Elle bénéficiera immédiatement des bases clients Mobile Money de MTN et d'Orange, soit plus de 100 millions de comptes, et est destinée à permettre l'interopérabilité au-delà, afin d'en faire bénéficier les 338 millions de clients de mobile money en Afrique.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.