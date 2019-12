Orange baisse en Bourse après avoir annoncé son plan stratégique

Sansdents - Fuite en avant ultralibérale hyper-financière qui va conduire à la catastrophe pour l'ancien opérateur de service public poussée par les inspecteurs des finances au staff d'Orange, nommés par les ennemis N°1 de FT/orange, Sarkozy, Hollande et Macron qui veulent casser FT/Orange au profit de leurs amis les 3 milliardaires Bouygues, Drahi et Niel.

Orange et donc les Télécoms en France sont dans une impasse ultralibérale avec les prix les plus bas d'Europe, la pression règlementaire anti -FT/orange la plus forte du monde, une Afrique famélique, une Orange Bank ruineuse, etc....tout le contraire de Deutsch Telekom.