Orange c : ée l’évènement lors de l’édition 2018 de la Paris Games Week

Une scène inédite pour un show exceptionnel de cinq jours

Orange accueille cette année les plus grandes équipes et les plus grands talents de la discipline sur une scène unique :

Les plus grands joueurs de Team Vitality seront présents sur les jeux phares de l'esport: Fortnite, League of Legends, FIFA19, etc...

Un tournoi des légendes de l'Orange e-Ligue 1 aura lieu, en présence d'invités surprise du Team Orange

Zerator et les plus grands joueurs seront réunis sur une Trackmania Allstars inédite

Les membres de la Team Orange Kayane, Shaunz et Aypierre seront présents

La finale de l'Asphalt Cup qui se tiendra le vendredi matin.

Le programme complet ici : https://www.rushesport.com/a-la-une/pgw2018-planning

Une présence renforcée d'Orange dans la communauté esport en 2018

Orange est aujourd'hui l'opérateur le plus impliqué sur la scène esport.

En tant qu'équipementier de l'esport grâce à la Fibre, Orange a initié en septembre dernier un partenariat unique dans l'histoire de cette discipline avec Team Vitality. Orange est désormais premier partenaire de la première équipe esport française.

Cet engagement d'Orange qui vise à toucher notre public différemment, passe également par Rush Esport. La plateforme aux 50 000 abonnés a pour vocation de faire vivre aux fans leur passion plus intensément, en leur facilitant l'accès à des événements et en leur proposant de belles rencontres avec les plus grands joueurs et streamers français. L'ambition de Rush Esport pour la PGW 2018 : donner l'accès à l'inaccessible et placer nos fans au centre de cette discipline.

L'offre de jeux en streaming d'Orange accueille Astérix

Orange sera également présent dans le Hall 2.2, sur un stand dédié, pour présenter l'offre de jeux en streaming sur la TV d'Orange : le Pass Jeux Famille. Les familles pourront découvrir ou redécouvrir le service au travers de nombreux jeux.

Elles pourront également jouer en avant-première au tout dernier jeu de notre partenaire Anuman Microids, Astérix et Obélix XXL2 : Mission Las Vegum , dont la sortie grand public est prévue le 29 novembre 2018 sur console et directement sur la TV d'Orange.