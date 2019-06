Orange : cession des parts dans BT Group réalisée

28/06/2019 | 08:48

Orange annonce avoir cédé sa participation résiduelle de 2,5% du capital dans BT Group pour un montant net de 486 millions de livres sterling, environ 41 millions d'actions ainsi cédées ayant été rachetées par BT Group.



Le règlement-livraison du placement des actions devrait intervenir le 2 juillet. Citigroup Global Markets Limited est intervenu en tant que seul teneur de livre de ce placement auprès d'investisseurs institutionnels et qualifiés.



A l'issue de ce placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, l'opérateur télécoms français ne détient plus d'actions de son pair britannique et n'a plus aucune exposition économique à ces actions.



