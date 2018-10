Orange : choisi avec Telespazio par le Ministère des Armées

23/10/2018 | 11:06

Orange Business Services annonce avoir été choisi avec Telespazio France par le Ministère des Armées pour fournir à des entités militaires et étatiques, un sous-ensemble de capacités de communication par satellite et les services managés associés.



Les deux sociétés ont mis en commun leurs équipes, leurs compétences et leurs infrastructures pour développer une offre dédiée aux besoins étatiques, nommée MONaLiSat (Méta-Opérateur National pour les Liaisons Satellite).



Les solutions apportées par Orange Business Services et Telespazio France contribueront à fournir des communications terrestres et maritimes dans plusieurs bandes de fréquences, et à répondre ainsi aux besoins de mobilité des forces engagées.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.