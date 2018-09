Orange : commercialise le SmartVision2 Premium de Kapsys, seul Smartphone Android 100% « Made in France » adapté aux personnes déficientes visuelles

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'Open Innovation du Groupe Orange visant, à travers son dispositif autonomie, à développer l'inclusion numérique des personnes handicapées. Conçu et développé en France par la société Kapsys, le SmartVision2 Premium est bien plus qu'un Smartphone dédié aux déficients visuels, c'est un véritable outil du quotidien offrant autonomie, confort et sécurité.

En plus de son accessibilité personnalisable, il intègre toute l'expertise technique et les fonctionnalités uniques que Kapsys a su développer depuis plus de 10 ans au sein de ses bureaux de Sophia-Antipolis dans les Alpes-Maritimes :

Une technologie de pointe avec un système d'exploitation Android 6.0, compatible 4G, une mémoire interne de 16 Go extensible jusqu'à 64 Go et un processeur Quad Core,

Un clavier à touches pour un contrôle simple et rapide de l'ensemble du téléphone grâce à un pavé de navigation multidirectionnel, une touche de validation centrale et un pavé alphanumérique,

Des fonctions inédites d'aide à la vision comme celle de grossissement de texte instantané avec choix de taille, contraste et vitesse de défilement qui positionne le texte sur l'ensemble de l'écran en mode paysage,

Des applications d'accessibilité uniques d'aide au quotidien telles qu'un GPS piéton vocalisé pour non-voyant, une application de reconnaissance optique de caractères, ou encore un lecteur et créateur de livres audios et documents multiformats,

Un accès à l'univers du Smartphone via le Play Store Google qui permet de télécharger les applications les plus utilisées comme WhatsApp, Facebook ou Twitter

Et bien d'autres fonctions d'aide à la reconnaissance et à la sécurité.

Ce Smartphone dispose d'une interface simplifiée qui combine 3 modes de commande : l'écran tactile de 4', le clavier physique et le système de reconnaissance vocale accessible via un bouton dédié sur la tranche latérale du téléphone.

Selon François-René Germain, Directeur de l'accessibilité du Groupe Orange : « Avec la commercialisation du SmartVision2 Premium de la société française Kapsys, et le partenariat avec Orange, nous souhaitons offrir aux personnes déficientes visuelles une réponse complémentaire et innovante à leurs besoins d'autonomie, grâce notamment à une double fonctionnalité hybride : écran tactile / clavier numérique. »

« Tout notre savoir-faire en matière d'applications spécialisées et d'interfaces utilisateur adaptées a été intégré au SmartVision2 Premium. Ce nouveau partenariat avec le groupe Orange nous permet de poursuivre notre quête d'offrir des solutions adaptées au plus grand nombre en France et à l'international. Nous sommes convaincus que ce smartphone original, intuitif et fabriqué en France va séduire les clients d'Orange » affirme Aram HÉKIMIAN, Président Directeur Général de Kapsys.

Le SmartVision2 Premium est disponible à la vente à partir du 20 septembre 2018 dans une cinquantaine de boutiques Orange à un prix de vente conseillé de 739,90€ sans engagement ou à 249,90€ avec un forfait mobile Jet avec engagement de 24 mois.

Jusqu'au 14 novembre 2018, le SmartVision2 Premium bénéficie d'une offre de remboursement de 50€. Pour plus d'informations : https://boutique.Orange.fr/mobile

Une formation gratuite à la prise en main du SmartVision2 Premium est assurée par l'association HandiCaPZéro partenaire d'Orange et de Kapsys. Pour plus d'informations sur la formation.

A propos de Kapsys

Créée en 2007 à Mougins, Technopole de Sophia Antipolis, par Aram HÉKIMIAN, entrepreneur spécialiste des technologies télécom et co-fondateur de Wavecom, Kapsys est une société française passée maître dans le secteur de la téléphonie dédiée aux déficients visuels. Conçus et développés pour faciliter le quotidien des aveugles et malvoyants, les produits Kapsys bénéficient de fonctions innovantes et accessibles à travers des interfaces simples et intuitives.

www.kapsys.com