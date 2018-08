Orange : conclut l’acquisition de Basefarm Holding pour accélérer le développement de sa stratégie de cloud computing pour le marché entreprises

Orange annonce aujourd'hui avoir réalisé l'acquisition de 100% de Basefarm à travers son entité Orange Business Services, suite à l'approbation par l'autorité de la concurrence concernée.

Basefarm est un acteur européen de premier plan dans le domaine des infrastructures, des services cloud, de la gestion des applications critiques et de l'analyse des données. Avec un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros en 2017, la société a enregistré une très forte croissance de son chiffre d'affaires depuis 2015. Basefarm opère dans différents pays européens, en particulier en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas, en Autriche et en Allemagne où elle bénéficie d'une activité Big Data de pointe à travers sa filiale The unbelievable Machine Company. Son positionnement est à l'avant-garde des nouveaux services de Cloud, de Big Data et d'Intelligence Artificielle grâce au savoir-faire reconnu de ses 550 salariés pour une satisfaction très élevée de ses clients.

Cette acquisition complète l'offre d'Orange Business Services et renforce sa position stratégique en se dotant d'expertises et de technologies de pointe en matière de gestion des données, de management des applications critiques, de Big Data et de services multi-cloud. Pour Basefarm, ce rapprochement est l'opportunité d'accélérer sa croissance en s'appuyant sur les capacités d'Orange Business Services, notamment sur ses offres de clouds publics, clouds privés et Multi-clouds, ainsi que sur ses réseaux et infrastructures mondiales uniques.