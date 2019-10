Orange : confirme ses objectifs 2019 et l'embellie à venir en France

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Orange a confirmé mardi ses prévisions annuelles, après avoir enregistré une légère progression de sa marge d'excédent brut d'exploitation ajusté (Ebitdaal) au troisième trimestre, malgré la disparition du bénéfice fiscal des offres de livres audio et de lecture numérique.

Au troisième trimestre, l'Ebitdaal, qui constitue le principal indicateur de rentabilité d'Orange, a atteint 3,62 milliards d'euros contre 3,61 milliards d'euros au troisième trimestre 2018, soit une amélioration de 0,2% en données comparables.

L'Ebitdaal des activités télécoms a progressé de 0,4% au troisième trimestre, à 3,65 milliards d'euros, et représente 34,5% du chiffre d'affaires, contre 34,7% un an auparavant, soit un recul de 0,2 point de pourcentage. Sur ces seules activités télécoms, "la marge d'Ebitdaal s'améliore de 0,1 point sur neuf mois", à 31,1%, a toutefois expliqué Orange.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est établi à 10,58 milliards d'euros, en croissance de 2,6% en données publiées et de 0,8% en données comparables, porté par le dynamisme commercial des zones Afrique, Moyen-Orient et Europe. Sur le Vieux continent, la croissance des marchés belge et polonais a notamment compensé la baisse du chiffre d'affaires en Espagne et en France.

Dans l'Hexagone, les revenus d'orange ont plié de 0,4% sur une base comparable, à 4,55 milliards d'euros. Retraité de la disparition du bénéfice fiscal des offres de livres audio et de lecture numérique, les facturations auraient toutefois augmenté de 0,2% sur le trimestre. "Le troisième trimestre a toujours été marqué par des niveaux de promotions élevés mais nous avons observé la confirmation d'une nette amélioration de la dynamique de prix", a déclaré Ramon Fernandez, le directeur financier d'Orange, lors d'une conférence téléphonique. Le récent lancement de la Livebox 5 devrait d'ailleurs soutenir cette dynamique en France.

Toujours en France, le chiffre d'affaires du mobile seul a reculé de 3,9% en données comparables, à 585 millions d'euros. Le nombre d'abonnés à Orange sur le mobile s'est établi à 19,4 millions, en hausse de 1,5% sur un an, tandis que la base haut débit fixe a progressé de 1,9%, à 11,6 millions d'abonnés.

Les recrutements nets se sont élevés à 90.000 pour les forfaits mobile et ont atteint le niveau record, pour un troisième trimestre, de 178.000 pour la fibre. "Dans la fibre, 65% des ventes sont réalisées auprès de nouveaux clients", a indiqué Ramon Fernandez. La convergence reste un réel outil de conquête pour l'opérateur historique, puisque 85,3% des ventes entrant dans le cadre de la convergence sont effectuées auprès de nouveaux clients, soit dans le mobile, soit dans le fixe.

Selon un consensus publié par la société le 14 octobre, les analystes tablaient en moyenne sur un Ebitdaal de 3,62 milliards d'euros au niveau de groupe et sur un chiffre d'affaires de 10,53 milliards d'euros.

Le flux de trésorerie opérationnel s'est de son côté établi à 1,89 milliard d'euros, en recul de 0,5% sur un an sur une base comparable.

Sur neuf mois, l'Ebitdaal du groupe s'établit à 9,57 milliards d'euros, en hausse de 0,6% à base comparable, et le chiffre d'affaires atteint 31,15 milliards d'euros, soit une progression de 0,4% à base comparable.

"Ces résultats nous amènent à confirmer l'ensemble de nos objectifs pour 2019. Orange donne également rendez-vous à toutes ses parties prenantes le 4 décembre pour la présentation de son nouveau plan stratégique à horizon 2025", a déclaré Stéphane Richard, PDG d'Orange, cité dans un communiqué.

Pour l'ensemble de l'exercice 2019, Orange anticipe un taux de croissance de l'Ebitdaal, en base comparable, plus modéré que la hausse de 2,7% affichée en 2018, ainsi que d'un cash-flow opérationnel en amélioration cette année par rapport à 2018. Cette année, les investissements diminueront légèrement par rapport à ceux réalisés en 2018. Ces prévisions s'entendent "hors effets du contrat de partage de réseau avec Vodafone en Espagne signé en avril", a précisé le groupe.

L'objectif de moyen terme d'un ratio dette nette sur Ebitdaal des activités télécoms autour de 2 est également maintenu.

Orange a également indiqué prévoir le versement d'un dividende de 0,70 euro par action au titre de l'exercice 2019, sous réserve d'approbation par l'assemblée générale qui se tiendra l'année prochaine. Un acompte sur dividende de 0,30 euro par action qui sera versé le 4 décembre.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

