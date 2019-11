Orange : construction d'un réseau en Afrique de l'Ouest

13/11/2019 | 11:49

A l'occasion du salon AfricaCom qui se tient au Cap, Orange annonce la construction d'un nouveau réseau international en Afrique de l'Ouest, s'appuyant sur un réseau de fibres optiques terrestres et de câbles sous-marins et bénéficiant d'une exploitation centralisée.



'Ce réseau suprarégional ouest africain sera interconnecté au reste du monde grâce à différentes capacités sous-marines et reliera les principales capitales d'Afrique de l'Ouest : Dakar, Bamako, Abidjan, Accra, Lagos...', précise l'opérateur télécoms.



Le lancement commercial de ce backbone ouest-africain est prévu au second trimestre 2020 et viendra renforcer le leadership d'Orange dans la région. Orange est présent dans 19 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte près de 125 millions de clients au 30 septembre 2019.



