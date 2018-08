Orange : contrat PMR auprès du Ministère de l'Intérieur

30/08/2018 | 15:49

Orange Business Services annonce avoir été choisi par le Ministère de l'Intérieur pour son réseau de communications mobiles critiques dédié aux forces de sécurité, soit son premier contrat PMR (Réseaux Mobiles Professionnels) LTE d'ampleur nationale.



'Ses forces opérationnelles disposent ainsi d'une solution de communication fiable et résiliente pour échanger de vive voix ou partager instantanément des fichiers, des images et des vidéos dans leurs missions de secours, d'investigations et de filature', explique-t-il.



L'opérateur télécoms souligne que pour répondre aux exigences de très haut débit, de sécurité et résilience, l'écosystème PMR s'oriente vers la norme LTE sur le réseau 4G pour remplacer les technologies historiques vieillissantes et bas-débit.



