Orange : contrat pour le câble sous-marin MainOne

14/09/2018 | 09:09

Orange et MainOne Cable Company annoncent la signature d'un contrat encadrant l'investissement d'Orange dans le câble sous-marin MainOne, qui comprend actuellement un câble de 7000 km et des stations d'atterrissement au Nigeria, au Ghana et au Portugal.



Ce partenariat permettra d'assurer la construction et l'installation de deux nouvelles branches et stations d'atterrissement, pour connecter le câble à Dakar (Sénégal) et à Abidjan (Côte d'Ivoire) d'ici mi-2019.



Orange sera propriétaire de la station d'atterrissement à Dakar. La gestion de l'installation de ces deux nouvelles branches a été confiée à Orange Marine, détenue à 100% par le géant français des télécommunications.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.