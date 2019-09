Orange : contrat pour moderniser la Maison de la Radio

12/09/2019 | 13:14

A l'issue d'une procédure d'achat publique, Orange Business Services et à BCE, filiale de RTL Group, annoncent avoir été choisis par Radio France pour faire migrer les infrastructures médias de la Maison de la Radio sur une technologie tout IP nouvelle génération.



'Ce projet s'inscrit dans l'ambition de Radio France d'investir fortement d'ici 2022 pour moderniser ses outils de production et de diffusion pour l'ensemble des contenus radiophoniques et dérivés de la radio', expliquent les deux groupes.



Les nouveaux moyens de production audiovisuels s'appuieront sur une infrastructure IP de nouvelle génération basée sur la technologie Cisco, robuste et caractérisée par son hyper-connectivité pour le transport et la distribution de l'audio et de la vidéo.



