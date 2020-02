Orange : dans le rouge sur une dégradation de broker

04/02/2020 | 13:03

Orange recule de 1,7%, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Berenberg de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 16,30 à 14,30 euros, le broker estimant qu'il 'existe des options plus attractives ailleurs dans le secteur'.



'Avec des objectifs 2020 déjà hors du chemin et des dégradations post-journée investisseurs bien signalées, les mauvaises nouvelles semblent apparemment déjà 'dans les cours' pour Orange', juge-t-il, qualifiant le titre de 'sûr, mais manquant de catalyseurs positifs'.



