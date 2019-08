Orange : devient client des réseaux THD du Grand Est

30/08/2019 | 16:34

Orange annonce ce jour son arrivée comme fournisseur d'accès à Internet sur les Réseaux d'Initiative Publique (RIP) Très Haut Débit de la Région Grand Est.



“La Région Grand Est porte la maîtrise d'ouvrage du déploiement de la fibre optique sur 9 départements (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges) constituant le plus vaste périmètre de RIP de France, avec les réseaux Rosace et Losange”, explique Orange.



La fibre Orange est actuellement disponible pour 13,5 millions de logements et de locaux professionnels sur l'ensemble du territoire national, dont 800.000 dans le Grand Est.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.