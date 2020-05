Orange : dividende 2019 approuvé en AGM

20/05/2020 | 10:32

Orange annonce que son assemblée générale mixte, réunie ce jour à huis clos, a approuvé les résolutions présentées et agréées par le conseil d'administration, dont un dividende de 0,50 euro par action au titre de l'exercice 2019.



Compte tenu de l'acompte de 0,30 euro par action déjà payé en décembre 2019, le solde dà distribuer s'élève à 0,20 euro par action. La date de détachement du dividende est fixée au 2 juin et le solde sera mis en paiement le 4 juin.



Les actionnaires ont aussi adopté la résolution établissant la 'raison d'être' d'Orange et son inscription dans les statuts, ainsi que les nominations de Frédéric Sanchez et de Laurence Dalboussière en qualité d'administrateurs.



